Osinergmin señala que no controla los precios de los combustibles en medio del alza del pasaje

Mientras la población de Puno cuestiona el incremento del pasaje urbano a un sol con 50 céntimos y exige explicaciones sobre los costos del transporte, Osinergmin aclaró que no tiene competencia para fijar ni regular los precios de los combustibles. La precisión fue realizada durante la mesa técnica sobre las tarifas del transporte y el precio de los carburantes, que se viene desarrollando con la participación de representantes de distintas instituciones.

El representante de la oficina regional de Osinergmin explicó que la función de la entidad consiste en fiscalizar que los grifos y estaciones de servicio publiquen sus precios y que estos coincidan con los registrados en la aplicación Facilito. Según informó, en lo que va de 2026 se realizaron 268 acciones de fiscalización relacionadas con la verificación de precios.

El funcionario señaló que, cuando se detectan diferencias entre los precios anunciados y los registrados, las actas pueden ser evaluadas para determinar el inicio de procedimientos administrativos sancionadores. También indicó que la institución fiscaliza la cantidad y calidad de los combustibles, además de aspectos de seguridad en los establecimientos.

Sobre el incremento de los carburantes, explicó que el Perú importa combustible porque la producción nacional no cubre toda la demanda interna y que los precios están expuestos a factores del mercado internacional y a la coyuntura geopolítica. Asimismo, manifestó que la entidad no tenía información que confirmara una situación de escasez de combustible.

Sin embargo, la explicación sobre las competencias de Osinergmin no resuelve por sí misma el cuestionamiento central de los usuarios: si el aumento del combustible justifica la nueva tarifa del transporte urbano y cuáles son los costos que sustentan ese incremento. La mesa técnica continúa en desarrollo y se espera que las intervenciones de las demás instituciones permitan esclarecer las responsabilidades y los mecanismos de supervisión correspondientes.