César Hugo Tito Rojas dirige mesa técnica para esclarecer alza del pasaje urbano y precio de combustibles

Indecopi evalúa una posible concertación de precios, mientras la mesa técnica busca aclarar costos, subsidios y responsabilidades en el transporte urbano

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 12/10/2026

César Hugo Tito Rojas reúne al MTC, Indecopi y otras entidades para esclarecer el pasaje de S/ 1.50 y el alza de combustibles en Puno

Foto: Difusión

El incremento del pasaje urbano a S/ 1.50 y el alza de los precios de los combustibles son materia de análisis en una mesa técnica que se viene desarrollando en Puno, bajo la conducción del diputado César Hugo Tito Rojas, con la participación de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Indecopi, Petro Perú, Osinergmin y la Municipalidad Provincial de Puno. La reunión busca esclarecer las competencias de cada institución frente al malestar de la población por el aumento de las tarifas y la falta de explicaciones técnicas por parte de las empresas de transporte.

Durante el encuentro se puso en discusión la necesidad de que los transportistas transparenten la estructura de costos del servicio y sustenten las razones que motivaron el incremento del pasaje. Uno de los cuestionamientos planteados está relacionado con el hecho de que la tarifa ya había aumentado durante la pandemia y, según lo expuesto en la reunión, no retornó a su precio anterior de 60 céntimos.

Otro punto abordado por Tito Rojas fue la aplicación de los decretos de urgencia que establecen medidas de subsidio para el sector transporte. En ese contexto, planteó la necesidad de esclarecer si las empresas de transporte urbano de Puno cumplen los requisitos para acceder a estos beneficios y si se han realizado las gestiones correspondientes ante el Gobierno central.

La reunión también busca precisar las responsabilidades institucionales frente a esta problemática. Mientras Osinergmin explicó que no tiene competencia para fijar los precios de los combustibles, Indecopi informó que remitió documentación a su Dirección de Libre Competencia para evaluar una posible concertación de precios tras el anuncio generalizado de la tarifa de S/ 1.50. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Puno tiene competencias relacionadas con las autorizaciones de rutas, las unidades vehiculares y la fiscalización del servicio urbano.

La mesa técnica continúa desarrollándose con la participación de las instituciones convocadas, mientras la población mantiene sus cuestionamientos al incremento del pasaje. Se espera que las intervenciones permitan aclarar las condiciones del servicio, el alcance de los subsidios y los mecanismos de supervisión, además de obtener explicaciones sustentadas sobre los criterios utilizados para establecer la nueva tarifa.

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