GORE Ayacucho deja 180 proyectos abiertos y una brecha superior a S/5 mil millones

El Gobierno Regional de Ayacucho dejará un pesado pasivo a la próxima gestión: alrededor de 180 proyectos de inversión abiertos y una alarmante brecha presupuestal que supera los S/5 mil millones. Así lo advirtió Cristian Rafael Palomino Cárdenas, presidente del Consejo Regional, quien señaló que algunas de estas obras llevan más de 12 años en ejecución y condicionarán gravemente la capacidad de las futuras autoridades.

Según detalló Palomino, resulta cuestionable que se hayan iniciado nuevos proyectos sin contar con la habilitación presupuestal necesaria, mientras existen obras con un avance físico y financiero cercano al 80% que aún no se culminan. A esto se suma que más de 20 proyectos se encuentran totalmente paralizados y algunos de ellos afrontan actualmente procesos judiciales.

La situación financiera de la región es crítica, ya que la brecha habría aumentado drásticamente de S/2 mil millones en 2024 a más de S/5 mil millones en la actualidad. Frente a este panorama, el consejero estimó que cerrar este millonario déficit podría tomar entre 18 y 20 años al ritmo actual de recursos, por lo que instó a la próxima gestión a priorizar la culminación de las obras en marcha antes de proyectar nuevas inversiones.

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