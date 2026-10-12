Junín: Una combi cae a un abismo y deja al menos 3 muertos en la carretera Yauyos-Chupaca

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 12/10/2026

Una combi cayó a un abismo la noche del domingo en la carretera Yauyos-Chupaca. Dejó al menos tres muertos y varios heridos. El vehículo viajaba hacia Huancayo cuando se despistó…

Una combi cayó a un abismo la noche del domingo en la carretera Yauyos-Chupaca. Dejó al menos tres muertos y varios heridos. El vehículo viajaba hacia Huancayo cuando se despistó a la altura del abra Negro Bueno, en el límite entre Junín y Lima.

Los heridos fueron llevados a varias clínicas de Huancayo. Entre ellos hay un niño de ocho años, atendido en el hospital El Carmen.

El accidente ocurrió cerca de la medianoche. Policías, bomberos, personal de salud de Yauyos y pobladores participaron en la búsqueda y el rescate. El abismo es profundo y el terreno es difícil, por eso sacar a los ocupantes tomó varias horas, dijo un policía.

Según la información preliminar de las autoridades y de los equipos de emergencia, en la combi viajaban varios escolares. El vehículo terminó en el fondo de una quebrada tras salirse de la vía, que está en mal estado y llena de huecos.

Al inicio se confirmó la recuperación de tres cuerpos. Con el avance del trabajo, se supo que el número de fallecidos podría incrementarse. Hasta el cierre de esta nota, la policía de la Yauyos, que investiga el caso, no daba un balance oficial de muertos ni de heridos.

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