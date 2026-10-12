Cusco: Gobierno declara en emergencia a 116 distritos por riesgo de sequía ante El Niño

El Gobierno declaró por sesenta días el estado de emergencia en 116 distritos de las 13 provincias de Cusco ante el riesgo de escasez de agua durante la temporada de lluvias 2026-2027. La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo 140-2026, publicado el 11 de octubre de 2026. La emergencia comprende distritos de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. La declaratoria busca facilitar acciones de prevención y respuesta ante la posible falta de lluvias y sus efectos en la población y las actividades económicas.

El Niño traerá menos lluvias a la sierra sur

Mientras la costa norte del país se prepara para lluvias intensas e inundaciones, la sierra sur enfrenta el riesgo de que las precipitaciones no alcancen los niveles habituales y se prolongue la falta de agua. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) señala que El Niño Costero mantendría una intensidad extraordinaria hasta enero de 2027. En la sierra suroriental, que comprende Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Puno, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé lluvias por debajo de lo normal. Habrá una probabilidad del 48 % a ese escenario, que podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027. Si llueve menos de lo esperado, disminuirá el agua disponible para el consumo de las familias, los cultivos y los animales. El impacto dependerá de cuánto se prolongue la falta de precipitaciones y de las reservas de agua de cada zona.

Más de 622.000 personas expuestas a sequías

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó 76 distritos del Perú con un riesgo muy alto de sequía asociado a El Niño. Estos distritos se encuentran en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Según el estudio, en esas zonas viven potencialmente 622.301 personas y se ubican 201.996 viviendas expuestas al riesgo. También están comprometidas 204.245 hectáreas de superficie agrícola, de las cuales 170.284 dependen directamente de las lluvias para producir. Esta dependencia aumenta la vulnerabilidad de las familias agricultoras. Si las precipitaciones se retrasan o son insuficientes, pueden perder parte de sus cosechas y enfrentar dificultades para sostener sus ingresos y asegurar sus alimentos. La escasez de agua también pone en riesgo la producción de papa, quinua y maíz amiláceo, cultivos importantes para la alimentación y la economía de las familias de la sierra. Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica concentran buena parte de la producción nacional de estos alimentos. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la producción de quinua podría caer un 12 % en 2027 si se cumplen las condiciones previstas. Estas proyecciones reflejan el riesgo que afronta el campo ante la falta de lluvias.

Peligro de incendios forestales

La ausencia de lluvias y la vegetación seca elevan el riesgo de incendios forestales. Durante la primera semana de octubre se reportaron incendios en Canchis, Chumbivilcas y Espinar en Cusco. Mientras que en lo que va del año solo en Cusco ya suman cinco personas fallecidas en los siniestros, 298 incendios y más de 9.300 hectáreas destruidas. Hubo incendios también en Arequipa, Puno y Ayacucho. La falta de precipitaciones, sumada a las temperaturas elevadas y la vegetación seca, facilita que el fuego se propague. Por eso, el riesgo de sequía también exige vigilancia y acciones de prevención frente a los incendios. La ganadería en zonas altoandinas tampoco queda al margen. El estudio de Cenepred identifica 3.642.850 hectáreas de pastos y más de un millón de alpacas en los distritos con riesgo muy alto. Si los pastizales se secan, los animales tendrán menos alimento y los criadores podrían sufrir pérdidas.

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