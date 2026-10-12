Bomberos de Juliaca denuncian falta de apoyo de autoridades mientras incendio forestal avanza hacia Pucará

Los bomberos voluntarios de San Román-Juliaca y los pobladores de las comunidades afectadas continúan enfrentando el incendio forestal que se inició en Lampa y se extendió hacia Calapuja, mientras el fuego avanza por el sector de Pucará. El jefe de la compañía de bomberos, Liu Frisancho Aroco, cuestionó la falta de apoyo de las autoridades durante la emergencia y advirtió que los efectivos afrontan las labores con equipos deteriorados y dificultades para abastecer sus vehículos de combustible.

“Los únicos que estamos frente a la emergencia somos los bomberos y los comuneros de la zona”, manifestó Frisancho, al expresar su preocupación por la ausencia de representantes de las instituciones responsables de atender este tipo de situaciones. Según indicó, pese a los días de trabajo y las necesidades expuestas en el lugar, no recibieron el respaldo que esperaban de las instancias de Defensa Civil.

El jefe de la compañía informó que los bomberos llevan tres días atendiendo la emergencia, con jornadas que se prolongaron hasta altas horas de la noche. El domingo, después de trabajar en Lampa, recibieron una nueva alerta por el avance del fuego hacia Calapuja, donde la humareda era tan intensa que dificultaba la visibilidad de la carretera. Para atender la situación, movilizaron tres unidades vehiculares y priorizaron la protección de las viviendas rurales, los adultos mayores y el ganado.

Frisancho relató que incluso tuvieron que evacuar a un adulto mayor de 90 años que se resistía a abandonar su vivienda por temor a perder sus animales. Los bomberos lo trasladaron en la misma silla en la que se encontraba y pusieron a salvo también a su ganado, en medio de las dificultades que representa intervenir en una zona de cerros elevados, quebradas y accesos complicados.

La situación se agrava por el desgaste del equipamiento y los gastos que demanda cada desplazamiento. El jefe de la compañía señaló que ya no cuentan con batefuegos disponibles para continuar las labores y que una de sus unidades se quedó sin combustible durante las intervenciones en Calapuja. El abastecimiento se logró gracias a ciudadanos de Juliaca que acudieron en apoyo de los bomberos.

Asimismo, indicó que, tras insistentes pedidos, el responsable de Gestión del Riesgo de Desastres de la provincia de Lampa entregó diez galones de combustible, destinados directamente a una unidad. Sin embargo, cuestionó que las oficinas regional y nacional de Defensa Civil no se hubieran comunicado con la compañía para conocer sus necesidades y coordinar una respuesta.

Mientras los bomberos preparaban un nuevo equipo para desplazarse a la zona, Frisancho advirtió que el incendio no estaba controlado y que el trabajo durante la noche resulta especialmente riesgoso por la escasa visibilidad y las características del terreno. Según la información que manejaba la compañía, el fuego continuaba avanzando hacia Pucará, por lo que se alistaban para atender la nueva alerta.

Sobre el origen del siniestro, el jefe de bomberos señaló que, de acuerdo con los reportes recibidos, habría comenzado por acción humana durante la renovación de pastos, una versión que deberá ser verificada por las autoridades competentes.

La emergencia mantiene en alerta a las comunidades rurales, mientras los bomberos voluntarios solicitan mayor respaldo institucional para continuar las labores de respuesta ante el avance del fuego.