Lampa: Calapuja clama ayuda urgente tras incendio que arrasó viviendas y afectó a siete comunidades

Los damnificados denuncian que la ayuda aún no llega y piden asistencia humanitaria y apoyo agropecuario mientras el fuego continúa propagándose

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 12/10/2026

Siete de las nueve comunidades de Calapuja resultaron afectadas por un incendio que causó pérdidas de animales, forraje y viviendas, según pobladores

Foto: Difusión

Pobladores del distrito de Calapuja, provincia de Lampa, solicitan ayuda urgente de las autoridades provinciales, regionales y del Gobierno central tras el incendio que se inició el sábado y que ha ocasionado pérdidas materiales y afectado los medios de subsistencia de numerosas familias. Según los testimonios recogidos en la zona, siete de las nueve comunidades del distrito resultaron afectadas, mientras el fuego continúa propagándose hacia otros sectores.

Durante la emergencia, los propios pobladores, junto con los bomberos, fueron quienes realizaron los principales esfuerzos para intentar controlar y apagar las llamas. Los afectados señalaron que trabajaron hasta aproximadamente la una de la madrugada y retornaron a las cuatro de la mañana para continuar con las labores, ante el riesgo de que el fuego alcance más viviendas y terrenos.

Las consecuencias del incendio también afectan la economía de las familias rurales, debido a la pérdida de animales y del forraje destinado a su alimentación. Estos recursos representan una fuente de subsistencia para los pobladores, quienes ahora enfrentan dificultades para mantener su ganado y recuperar lo perdido. Algunas familias, además, reportaron daños en sus viviendas y bienes.

Frente a esta situación, los tenientes gobernadores de Calapuja hicieron un llamado al Gobierno central y a las entidades responsables de Defensa Civil para que envíen ayuda inmediata a la población damnificada. Indicaron que se comunicaron con la plataforma provincial de Defensa Civil de Lampa y otras instancias; sin embargo, hasta el momento de sus declaraciones, no se había concretado la llegada de apoyo a la zona.

La autoridad advirtió que el fuego volvió a propagarse hacia otras comunidades, por lo que insistió en la necesidad de una intervención oportuna. Mientras tanto, los pobladores continúan preocupados por la posibilidad de que el incendio se extienda y provoque mayores pérdidas, ante la necesidad de contar con recursos y asistencia para atender la emergencia.

Ante este panorama, los representantes de las comunidades y las autoridades locales anunciaron una reunión de coordinación para verificar el número de familias damnificadas y cuantificar los daños. La población espera que las autoridades competentes se trasladen hasta Calapuja y dispongan ayuda humanitaria, atención para las familias que perdieron sus viviendas y asistencia para quienes dependen de sus animales y actividades agropecuarias para subsistir.

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