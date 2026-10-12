Sandia: Asalto a mano armada en Masiapo deja a un ciudadano herido de bala

La Policía Nacional realiza recorridos para ubicar a los presuntos responsables, mientras se espera información oficial sobre la gravedad de las lesiones de la víctima

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 12/10/2026

Pelacio Pio Quispe resultó herido de bala durante un asalto armado en Masiapo, Alto Inambari, mientras los presuntos atacantes huyeron hacia La Palmera

Foto: Difusión

Un ciudadano identificado como Pelacio Pio Quispe resultó herido de bala durante un asalto a mano armada registrado hoy, aproximadamente a las 7:50 de la mañana, en el centro de Masiapo, capital del distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia. El hecho generó momentos de temor entre los pobladores tras escucharse disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por habitantes de la zona, varios sujetos armados habrían participado en el asalto y, tras cometer el hecho, escaparon con dirección al sector de La Palmera. Las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque aún no han sido esclarecidas.

Como consecuencia del asalto, Pelacio Pio Quispe recibió un impacto de bala. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su estado de salud.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional realizan recorridos por la zona con el objetivo de atender la emergencia e iniciar las acciones correspondientes para esclarecer el caso y ubicar a los presuntos responsables.

Se espera que las autoridades proporcionen información oficial sobre las circunstancias del asalto y las diligencias realizadas en torno a este hecho de violencia registrado en el distrito de Alto Inambari.

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