Sandia: Asalto a mano armada en Masiapo deja a un ciudadano herido de bala

Un ciudadano identificado como Pelacio Pio Quispe resultó herido de bala durante un asalto a mano armada registrado hoy, aproximadamente a las 7:50 de la mañana, en el centro de Masiapo, capital del distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia. El hecho generó momentos de temor entre los pobladores tras escucharse disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por habitantes de la zona, varios sujetos armados habrían participado en el asalto y, tras cometer el hecho, escaparon con dirección al sector de La Palmera. Las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque aún no han sido esclarecidas.

Como consecuencia del asalto, Pelacio Pio Quispe recibió un impacto de bala. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su estado de salud.

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Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional realizan recorridos por la zona con el objetivo de atender la emergencia e iniciar las acciones correspondientes para esclarecer el caso y ubicar a los presuntos responsables.

Se espera que las autoridades proporcionen información oficial sobre las circunstancias del asalto y las diligencias realizadas en torno a este hecho de violencia registrado en el distrito de Alto Inambari.