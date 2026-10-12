Incendios forestales evidencian falta de prevención y demora en equipamiento de bomberos en Puno

La falta de prevención frente a los incendios forestales y la demora en la adquisición de equipos y maquinarias para los bomberos ponen en cuestión la respuesta de las autoridades ante las emergencias en la región Puno. Así lo sostuvo el exdirigente de la Central de Barrios de Juliaca, Orlando Fernández Sejje, quien cuestionó la actuación de los gobiernos distritales, provinciales y regionales, y exigió que se priorice la implementación de las compañías de bomberos ante los daños que vienen sufriendo diversas comunidades.

Fernández señaló que las autoridades debieron adoptar medidas preventivas frente a los riesgos de incendios, especialmente después de las advertencias sobre la posibilidad de que estos siniestros afectaran a distintos distritos de la región. Sin embargo, sostuvo que la respuesta institucional no habría sido suficiente y destacó que los bomberos han tenido que afrontar las emergencias con los recursos disponibles, pese a las limitaciones de equipamiento.

A esta situación se suma la demora en el proceso de adquisición de equipos y maquinarias para las compañías de bomberos, cuya posible suspensión fue advertida por el comandante de la compañía de Juliaca. Al respecto, el exdirigente cuestionó que este procedimiento no avance con la urgencia necesaria y pidió al Gobierno Regional de Puno agilizar las gestiones para concretar la compra de los implementos destinados a la atención de incendios, accidentes y otras emergencias.

Durante la entrevista, Fernández también formuló cuestionamientos sobre el manejo de este proceso y planteó dudas respecto a los criterios para la adquisición de los equipos. No obstante, sus afirmaciones sobre posibles preferencias hacia determinados proveedores corresponden a sus declaraciones y requieren verificación por parte de las instancias competentes.

El exrepresentante vecinal remarcó que los recursos destinados a esta compra son públicos y deben orientarse a fortalecer la capacidad operativa de los bomberos. En ese sentido, consideró que la implementación no debe beneficiar únicamente a una compañía, sino responder a las necesidades de las distintas jurisdicciones de la región Puno.

Finalmente, exhortó a las autoridades regionales y locales a adoptar medidas concretas tanto para prevenir nuevos incendios como para garantizar que los bomberos cuenten con equipos adecuados. Sostuvo que la atención de emergencias debe ser una prioridad de la gestión pública, debido a que la falta de preparación y recursos limita la capacidad de respuesta y pone en riesgo a la población