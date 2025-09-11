Alcalde de Jaén y Fiscal Superior denuncian retrasos e incumplimiento en obras del aeropuerto

Durante una intervención conjunta, ambas autoridades manifestaron su profunda preocupación por el retraso significativo en el proyecto del aeropuerto, considerado una obra estratégica para el desarrollo económico, turístico y social de la provincia de Jaén y la región nororiental del Perú.

El alcalde José Tapia indicó que los plazos establecidos en el contrato no se están cumpliendo, lo que genera malestar en la población y pone en riesgo la inversión pública destinada a esta importante infraestructura. Por su parte, el fiscal Gilmer Jara Vergara señaló que el exceso de tiempo en la ejecución podría constituir una falta grave, por lo que exhortó a las entidades competentes a iniciar acciones de fiscalización y sanción.

Tanto el alcalde como el fiscal hicieron un llamado a los responsables del proyecto para que aceleren los trabajos y garanticen la transparencia en la ejecución del contrato. Recalcaron que la ciudadanía merece una obra de calidad, concluida en los plazos establecidos, y que cumpla con los estándares técnicos y legales correspondientes.

El aeropuerto de Jaén es una obra clave para mejorar la conectividad de la región con otras ciudades del país, así como para fomentar el turismo, el comercio y la inversión. Sin embargo, los constantes retrasos ponen en riesgo los beneficios proyectados para la población.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de defender los intereses del pueblo de Jaén y velar por el correcto uso de los recursos públicos.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::