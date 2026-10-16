Alcalde de Puno evade preguntas sobre caso Mandachitos y posterga plan regulador de rutas

El alcalde aseguró que aprobará el plan antes de concluir su gestión, pero no precisó una fecha. Mientras tanto, las tarifas recomendadas no son obligatorias para el transporte urbano

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 16/10/2026

Javier Ponce Roque evitó responder sobre el caso Mandachitos y admitió retrasos en el plan regulador de rutas. La comuna solo recomienda pasajes de S/ 1 y S/ 1,20

Foto: JAC

El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, evadió este viernes las preguntas sobre el caso Mandachitos. Durante su intervención, el burgomaestre se negó a precisar si debe pedir permiso para salir de la región. Argumentó que tiene prohibido tocar el tema por mandato judicial.

Respecto al transporte urbano, Ponce Roque sostuvo que la Municipalidad Provincial de Puno no regula el precio del pasaje. Indicó que solo recomienda tarifas de S/ 1,20 en rutas largas y S/ 1,00 en las cortas. Aclaró que dichos montos no tienen carácter obligatorio.

El alcalde admitió retrasos en el plan regulador de rutas y exigió al equipo técnico cumplir los plazos. Se comprometió a aprobarlo antes de que termine su gestión, aunque no fijó una fecha exacta. Los usuarios quedan sin una tarifa que la comuna pueda exigir.

Consultado sobre el rol de Arequipa, donde la alcaldesa dispuso pegar tarifarios en los vehículos, Ponce Roque respondió que su posición es el diálogo y la concertación. La autoridad arequipeña pidió respetar el pago de S/ 1,00 en el servicio.

La ordenanza de rutas aprobada aún debe analizarse y socializarse antes de implementarse, según el propio alcalde. Esta situación mantiene a los usuarios sin una tarifa exigible por la Municipalidad Provincial de Puno. El plan regulador sigue pendiente de aprobación.

“No regulamos el precio, pero sí podemos nosotros recomendar”, afirmó Ponce Roque. El caso Mandachitos continúa bajo investigación judicial. El alcalde evitó dar detalles y se limitó a señalar que tiene prohibido referirse al tema.

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