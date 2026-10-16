Suspende inspección técnico policial en el I.E Politécnico Huáscar por inasistencia de Enrique Calmet

La inspección técnico – policial en el colegio Politécnico Huáscar no se realizó este viernes debido a la ausencia de una de las partes del litigio, Enrique Calmet Choque, quien denunció por usurpación agravada a varias autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno, la UGEL Puno y otras entidades.

Asimismo, Calmet alega demolición de linderos y sustracción patrimonial ejecutada por la MPP el 9 de enero de 2026, y a la diligencia tampoco acudió el titular de la Fiscalía Penal Corporativa.

Guillermo Pizarro, procurador público municipal, afirma que “no ha existido ningún tipo de participación” de la procuraduría en el evento, y sostiene que la denuncia es calumniosa y una represalia, porque “no hay un hecho concreto”.

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Denuncia:

Según Pizarro, la denuncia surgió luego de que Calmet perdiera el juicio por nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Además, el 7 de enero, la Procuraduría respondió que el espacio donde se ubican las placas era competencia de la Procuraduría Regional.

Calmet denunció a funcionarios, procuradores y alcaldes de la Municipalidad Provincial de Puno, quienes siguen investigados sin pruebas incriminatorias, según Pizarro, pese a que la Fiscalía declaró el caso complejo y amplió la pesquisa por 120 días.

Finalmente, al vencer el plazo de 120 días, contado desde el 1 de julio, la Fiscalía debería disponer el archivamiento o requerir el sobreseimiento, y Pizarro prevé que los denunciados iniciarán acciones por denuncia calumniosa contra Calmet.