Desactivan proyecto de 28 millones para descontaminar el río Coata en Puno

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría desactivado temporalmente el proyecto de más de 28 millones para descontaminar y recuperar el río Coata, denuncio el exdirigente Felix Suasaca, responsabilizando a las autoridades regionales de no haber tomado acciones pertinentes, ni haber brindado información sobre el hecho.

La desactivación, se habría concretado la semana pasada, mediante una Resolución del MEF que detiene el proyecto del Gobierno Regional de Puno, cuyo expediente técnico estaba por concluir a cargo del Gerente Regional de la Autoridad Ambiental del Gobierno Regional de Puno, Juan Isaac Angles Chipana.

«Aquí no he visto ninguna justificación, en el MEF, indican que de Lima lo han desactivado, es el único argumento que tienen», declaró Félix Suasaca a Pachamama Radio.

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Contaminación:

El proyecto buscaba recuperar el río Torococha, el río Coata y la bahía de Coata, Huata y Capachica, además de comprar una draga anfibia que luego sería trasladada a la bahía de Puno, también contaminada.

El exdirigente, advirtió que la decisión va contra la salud humana y el lago Titicaca, y que afectaría a Coata, Huata, Capachica, Juliaca y San Miguel, además de otros proyectos de la región. Asimismo, señalo que los alcaldes de las zonas afectadas deben pronunciarse ante la cuestionada decisión.

El lunes, a las 10:00, se instalará la comisión multisectorial con el gobernador regional, donde Suasaca llevará el tema, y convocó a alcaldes de Puno, Juliaca, Huata, Capachica, Caracoto y San Miguel, diputados y senadores para gestionar la reactivación.