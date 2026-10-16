Planta de residuos sólidos de Juliaca iniciará construcción en junio de 2027

Arturo Oroz Bocangel señaló que el expediente técnico deberá estar listo hasta abril. La continuidad del proyecto dependerá de la próxima gestión municipal y de los acuerdos con el Ministerio del Ambiente

Ivan Coari
Ivan Coari 16/10/2026

La planta de tratamiento de residuos sólidos de Juliaca podría iniciar su construcción en junio de 2027. Cinco empresas extranjeras presentarán propuestas el 30 de octubre

Foto: Difusión

La próxima gestión municipal de Juliaca tendrá la responsabilidad de impulsar la ejecución de la planta de tratamiento de residuos sólidos, cuya construcción podría comenzar en junio de 2027. Arturo Oroz Bocangel, gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román, informó que la continuidad del proyecto dependerá del compromiso de las nuevas autoridades. El funcionario detalló el cronograma previsto para la obra.

Cinco empresas extranjeras, procedentes de México, Brasil y Suiza, presentarán sus propuestas técnicas y económicas el 30 de octubre. La firma del contrato con el Ministerio del Ambiente está prevista para la primera semana de diciembre. El acuerdo permitirá iniciar la elaboración del expediente técnico de la infraestructura.

Según el cronograma expuesto por el gerente, el expediente técnico deberá estar listo hasta abril y la ejecución de la infraestructura comenzaría en junio de 2027. El plazo de construcción dependerá de los tiempos establecidos. La municipalidad solicitó al ministerio ajustar el cronograma para avanzar con el proyecto.

Sobre la situación del sector de Casuarinas, Oroz Bocangel indicó que el personal municipal retiró los residuos acumulados tras recibir combustible para las unidades. Además, se realizaron labores de limpieza y fumigación en la zona. Algunos vecinos continúan arrojando basura fuera del área intervenida, incluso desde otros sectores.

En cuanto al botadero de Huanuyo, el funcionario aseguró que la tercera celda continúa operativa con maquinaria pesada y que la cuarta se encuentra en proceso de ejecución. Se mantiene la disposición final de los residuos pese a las preocupaciones por la capacidad de estas instalaciones. La situación del botadero genera atención constante.

Finalmente, el gerente señaló que la siguiente administración deberá dar continuidad al proyecto y brindar las facilidades técnicas y sociales necesarias para su ejecución. También deberá informar a la población sobre el proceso, la operación y los trabajos previstos. Estas acciones forman parte de la elaboración del instrumento de gestión ambiental.

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