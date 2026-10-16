Pasajes a islas de los Uros suben de 10 a 15 soles por alza de combustible en el puerto de Puno

Alfonso Charca Lucano informó que las lanchas afrontan mayores gastos por recorrido y esperan hasta 30 minutos para zarpar. El incremento afecta a turistas nacionales que visitan el Titicaca

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 16/10/2026

El pasaje de ida y vuelta a las islas de los Uros aumentó de S/ 10 a S/ 15 en el puerto de Puno. Transportistas atribuyen el ajuste al mayor costo del combustible

Foto: Difusión

El incremento del pasaje a las islas de los Uros de 10 a 15 soles afecta a turistas nacionales en el puerto de Puno, según informó el transportista acuático, Alfonso Charca Lucano. La medida responde al alza del combustible y fue reportada durante una transmisión desde el embarcadero.

Charca Lucano, explicó que la gasolina y el petróleo subieron de precio, lo que encarece cada viaje. Cada lancha consume entre dos galones y medio y dos galones por recorrido hacia las islas flotantes.

El pasaje cubre ida y vuelta, según detalló el trabajador. Antes costaba 10 soles y ahora vale 15 soles. El ajuste busca compensar la canasta familiar de los transportistas y sus hijos.

Los turistas nacionales provienen de Lima y Arequipa, entre otras ciudades. Las agencias captan a los extranjeros en hoteles, mientras los transportistas atienden a visitantes que llegan por cuenta propia y reclaman el nuevo precio.

Las embarcaciones esperan un máximo de 30 minutos antes de zarpar. Ya no salen llenas y los pasajeros se impacientan cuando la lancha demora en partir hacia el destino.

El viaje a Amantaní cuesta 40 soles ida y vuelta y dura dos horas y media. Las salidas hacia Taquile inician a las 7:45 horas, mientras las lanchas a Amantaní parten a las 8:00 horas desde el puerto.

El transportista invitó a la población a visitar el lago Titicaca. Pese al incremento, las lanchas modernas operan hacia Taquile, Amantaní y los Uros, y el periodista anunció su posible embarque hacia las islas.

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