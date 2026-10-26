Alcalde electo de El Collao rechaza recibir Plaza de Armas de Ilave por fallas técnicas y observaciones

El alcalde electo de la provincia de El Collao, Abelardo Quispe Huanacuni, advirtió que no recepcionará la recién inaugurada Plaza de Armas de Ilave, “Si la obra no cumple con los requisitos mínimos para su entrega, no la recepcionaremos”, advirtió el alcalde electo. La infraestructura costó más de S/ 6 millones y presenta deficiencias técnicas en el drenaje de aguas pluviales. La autoridad exigió a la gestión saliente corregir las observaciones antes de la transferencia.

Quispe Huanacuni sostuvo que el alcantarillado pluvial de las calles aledañas, como jirón Amazonas y otros, no drena el agua de lluvia y provoca empozamientos, denunciaron los vecinos. “El agua se está empozando en época de lluvia”, declaró el alcalde electo. La Plaza de Armas constituye el centro y corazón de la ciudad de Ilave.

La autoridad indicó que cualquier infraestructura pública pasa por una comisión de recepción que debe observar las deficiencias técnicas. Añadió que la entidad responsable tiene la obligación de corregir las observaciones conforme a Ley. Sostuvo que este procedimiento no se limita a la Plaza de Armas. La gestión saliente ejecutó la obra y debe asumir la corrección de los errores.

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Quispe afirmó que la actual gestión debe cumplir el procedimiento establecido en la norma antes de entregar la infraestructura. Advirtió que, de recibir la obra con las deficiencias detectadas, no firmará la recepción. “Si nos entregan con esas deficiencias técnicas, nosotros no la vamos a recepcionar”, manifestó. La comisión de transferencia verificará las condiciones de la obra pública.

El alcalde electo precisó que su equipo técnico inició los preparativos para la transferencia de gestión. Informó que armó las comisiones técnicas y que se apersonará ante la comisión saliente cuando el Jurado Nacional de Elecciones le entregue la credencial. La directiva de transferencia establece el cronograma de recepción de la municipalidad.

Finalmente, Quispe ratificó que la recepción de la Plaza de Armas está condicionada al levantamiento de las observaciones técnicas. Indicó que la población también detectó las deficiencias en el drenaje pluvial. La autoridad exigió que la obra se reciba sin ningún tipo de observación.

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