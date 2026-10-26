Puno: Presidente del FOP anuncia convocatoria a elecciones y se compromete a no postularse

La disputa por la legitimidad de la dirigencia enfrenta a Núñez y Machaca, mientras la organización prevé llamar a elecciones a mediados de noviembre

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 26/10/2026
Amador Núñez

FOP de Puno convocará elecciones para renovar su directiva después del 6 de diciembre; Amador Núñez anunció que no postulará y cuestionó la convocatoria de Jaime Machaca

Foto: JAC

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno anunció que convocará a elecciones para renovar su directiva a mediados de noviembre. Su dirigente, Amador Núñez, se comprometió a no volver a postular al cargo, pues considera que otros representantes deben tener la oportunidad de asumir la dirigencia.

Núñez explicó que la convocatoria se hará hacia la quincena de noviembre, sin fecha fija aún, y que las elecciones del Frente se realizarán inmediatamente después de los comicios regionales del 6 de diciembre.

Ante la convocatoria anunciada por el vicepresidente Jaime Machaca, Amador Núñez la calificó de ilegítima y afirmó: “Su convocatoria es ilegítima, porque este señor ya está expulsado”. Además, señaló que un acta suscrita por dirigentes de distintas organizaciones respalda la expulsión, anunciada anteriormente.

Disputa por la dirigencia del Frente

Machaca sostiene que sigue siendo vicepresidente y que el mandato de Núñez venció, por lo que convoca a una asamblea para elegir nuevo dirigente, mientras el Frente asegura que ya fue expulsado de la organización.

Núñez acusó a Machaca de no asistir a las reuniones convocadas para protestar contra el alza del combustible y los pasajes. Además, sostuvo que, por ser transportista, estaría defendiendo los intereses de las empresas del sector en lugar de respaldar a la población, según su versión.

Finalmente, Núñez reiteró que el FOP debe renovar su dirigencia mediante elecciones y sostuvo que la convocatoria se realizará conforme a los acuerdos de la organización. Sin embargo, la disputa con Jaime Machaca mantiene abierta la controversia sobre quién tiene legitimidad para convocar a las bases y conducir el Frente.

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