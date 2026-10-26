Puno: no tiene grúa municipal para retirar vehículos mal estacionados

La única grúa municipal no tiene documentos en regla y permanece pendiente de transferencia; cuatro vehículos ingresaron al depósito en un operativo y 15 en varias intervenciones

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 26/10/2026
Puno no tiene grúa municipal

Municipalidad de Puno carece de grúa para retirar vehículos mal estacionados; Transportes prepara su adquisición mientras inspectores y policías mantienen los operativos de fiscalización

Foto: JAC

La Municipalidad Provincial de Puno no cuenta actualmente con una grúa municipal, herramienta necesaria para retirar vehículos estacionados en zonas prohibidas, especialmente en el centro de la ciudad, confirmó el gerente de Transportes, Elard Castillo Terrazas.

La única grúa municipal fue recuperada de la Beneficencia Pública en 2014, pero no cuenta con documentación en regla. Por ello, la Gerencia de Transportes solicitó a la oficina de Administración que le transfiera la unidad mientras se regularizan los documentos. Esta situación impide que la municipalidad disponga actualmente de una grúa para sus labores de fiscalización.

El gerente señaló que elaboraron un expediente y expresó: “esperemos de que en los próximos meses adquirir una”, para ordenar a las unidades que se estacionan en el centro de la ciudad.

Operativos continúan pese a la limitación

Mientras no llegue la grúa, solo los inspectores y la Policía Nacional vienen haciendo el trabajo de retirar vehículos estacionados en zonas indebidas, explicó el gerente de Transportes.

En paralelo, la gerencia realiza operativos con la Policía y la fiscalía de prevención del delito, para evitar abusos y mejorar el servicio de transpore, mientras cuatro unidades ingresaron al depósito en un operativo y 15 en varios operativos en las ultimas semanas.

El gerente de Transportes indicó que la fiscalización continuará en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones, pese a la falta de una grúa municipal. Sin embargo, la recuperación de esta herramienta y la adquisición de una nueva serán claves para reforzar el control del estacionamiento indebido y mejorar el orden vehicular en el centro de Puno.

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