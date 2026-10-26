Puno: Falta de personal dificultara control en la feria de Todos los Santos

La Subgerente de Actividades Económicas de la Municipalidad Provincial de Puno, Susana Quispe Rivera, reconoció que la falta de personal limita sus labores de fiscalización, para garantizar que la avenida Simón Bolívar quede libre durante el desarrollo de la feria de Todos los Santos.
La responsable explicó que sumará a policías municipales, inspectores, serenazgo y áreas de transportes y residuos sólidos, además de personal administrativo, en un trabajo macro de la institución.
Sobre esa limitación, la funcionaria reconoció que “efectivamente el personal no es suficiente” con el que cuentan, por lo que toda la subgerencia estará pendiente de las actividades de la feria.
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Antecedentes y límites de la promesa
El año pasado, una asociación distinta a las caretas se instaló en Simón Bolívar, antecedente que la subgerencia busca corregir, pues este año ubicará a ese grupo junto a las cuatro asociaciones tradicionales.
Los ambulantes, en cambio, no serán prohibidos por ser el trabajo un derecho constitucional, aunque deberán circular y no ocupar espacios estáticos, y la funcionaria admitió que todos buscan un ingreso adicional en estas fechas estratégicas.
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En lo inmediato habrá presencia de personal de la subgerencia, mientras en los próximos días se instalarán las ferias de coronas, ofrendas y flores en el jirón el Puerto, desde las avenidas el Sol hasta Simón Bolívar, bajo coordinación previa.
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