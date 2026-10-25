Puno: Escenificación de Manco Cápac y Mama Ocllo empezará desde las 5:00 el 5 de noviembre

La escenificación de la pareja mítica de Manco Cápac y Mama Ocllo, que emergerá de las gélidas aguas del lago Titicaca, comenzará desde las 5:00 a. m. del 5 de noviembre con un ritual de homenaje a la Mama Cocha, en una de las islas de los Uros aún por definir, anunció el presidente de la federación regional del folklore y cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha.
La isla se definirá en coordinación con los pobladores de las islas de los Uros, y a las 10:00 de la mañana la pareja mítica llegará con su séquito imperial al muelle, donde se realizará el recibimiento, antes del recorrido que antecederá a la ceremonia.
El directivo precisó que, “luego habrá un recorrido y a las 12 del mediodía, en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, se hará la ceremonia y el último ritual para luego transmitir el mensaje”, según indicó.
Rituales, mensaje al pueblo y concurso completan la jornada
La jornada contempla tres rituales, a la Mama Cocha, la Pachamama y los Apus, en los que sabios y sacerdotes darán el mensaje al Inca, quien lo transmitirá al pueblo, con Yachas que observarán la hoja de coca.
En la actividad participarán entre 400 y 500 actores, la pareja mítica será interpretada por actores nacionales con experiencia y los conjuntos participantes ya están planificados, mientras el resto de actores será de la zona.