Alcalde electo de San Román Máximo Lanza propone dos túneles, un bypass y recuperar el cuartel Francisco Bolognesi tras su centenario

El alcalde electo de la provincia de San Román, Máximo Lanza Umiña, plantea ejecutar dos túneles en el centro de Juliaca. La propuesta busca reducir la congestión vehicular que afecta el tramo entre las salidas a Cusco y Puno, según expuso. Además de otras obras y proyectos tras las celebraciones del centenario provincial.

Además, medio kilómetro de túnel sustenta la propuesta. Lanza Umiña detalló que la estructura tendría 500 metros y que el congestionamiento se agrava en el centro, donde se convirtieron calles en peatonales. El proyecto aún no tiene perfil técnico ni presupuesto definitivo.

Una cifra de 30 millones marca la estimación inicial. El ingeniero Omar Ramírez, quien liderará el equipo técnico, planteó ese monto, aunque Lanza Umiña aclaró que el presupuesto real lo definirá el proyecto. El alcalde electo evalúa financiar la obra mediante obras por impuestos.

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Dos obras viales completan la agenda, señaló Lanza Umiña quien propone un bypass en la salida a Huancané, en el óvalo Pedro Vilcapaza, y continuar la circunvalación entre la avenida Tacna y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. La obra busca descongestionar el flujo hacia Puno.

Asimismo, el cuartel GAC 4 podría convertirse en espacio libre, manifiesto el nuevo alcalde, que busca conversar con el Ministerio de Defensa para que la unidad militar se reubique y la municipalidad entregue una nueva infraestructura. Los terrenos del barrio Zarumilla servirían para esparcimiento familiar.

A la vez, Lanza Umiña anunció que continuará el proyecto integral de agua y alcantarillado, el drenaje pluvial y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Más de 300 mil habitantes carecen de agua y alcantarillado, según la entrevista.

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Por otro lado, la basura exige acción desde el primer día. Lanza Umiña planteó construir una planta de tratamiento de residuos sólidos, para lo cual existe un convenio con el Ministerio del Ambiente. Señaló que el obstáculo es la licencia social, porque comunidades y distritos rechazan alojarla.

Advirtió que el 1 de enero es feriado y que la parte administrativa de la municipalidad no funcionará cuatro días. El equipo trabajará de forma intensiva para que la basura no gane esos días.