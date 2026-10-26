Ordenanza para regular el transporte urbano en Puno sigue sin entrar en vigencia, señala regidor

La ordenanza municipal que establece medidas para regular el servicio de transporte urbano en Puno continúa pendiente de publicación y entrada en vigencia, pese a haber sido aprobada por el Concejo Municipal. Así lo informó el regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Efraín Colca Borda, quien señaló que la aplicación de la norma y las posibles reuniones de socialización con los transportistas se encuentran ahora en manos del Ejecutivo municipal, en medio de los cuestionamientos por el incremento del pasaje y las recientes protestas del sector.

El regidor explicó que la ordenanza contempla disposiciones relacionadas con el incumplimiento de rutas, el maltrato a escolares, personas con discapacidad y adultos mayores, así como la aplicación de sanciones ante las faltas cometidas por las empresas de transporte urbano.

Colca Borda sostuvo que, desde los primeros años de la actual gestión, los vecinos han presentado reclamos por deficiencias en el servicio y el incumplimiento de recorridos. Indicó que, pese al incremento de cupos otorgados a algunas empresas durante la gestión municipal, no se habría logrado cubrir adecuadamente las rutas que requiere la población, situación que continúa generando quejas ante el concejo y la Gerencia de Transportes.

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Respecto a la socialización de la ordenanza, el regidor reconoció que no se ha realizado una reunión específica con los transportistas para explicar los alcances de la nueva normativa. Precisó que, aunque la comisión integrada por él y el regidor Rogelio Rojas tuvo participación en el proceso, las conversaciones que se habrían desarrollado anteriormente abordaron otros asuntos y no estuvieron centradas en esta ordenanza.

Asimismo, señaló que el concejo municipal trasladó sus recomendaciones a la Gerencia de Transportes para que se evalúen medidas frente a las faltas denunciadas por los usuarios. Sin embargo, remarcó que corresponde al Ejecutivo municipal determinar si se convocará a nuevas reuniones con los transportistas y si se impulsará un proceso de socialización antes de la aplicación de la norma.

En cuanto a los cuestionamientos por su acercamiento con representantes del transporte urbano, Colca Borda manifestó que, como regidor, está dispuesto a escuchar las solicitudes tanto de los transportistas como de los vecinos y comerciantes. Aclaró que atender estos pedidos forma parte de sus funciones y negó que ello implique tomar posición en contra de la población.

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La ordenanza fue aprobada por el Concejo Municipal, pero, según lo declarado por el regidor, todavía no había sido publicada ni se encontraba vigente al momento de la entrevista. Por ello, queda pendiente conocer qué medidas adoptará el Ejecutivo municipal para continuar con el procedimiento y definir la aplicación de las disposiciones destinadas a regular el servicio de transporte urbano en la ciudad.