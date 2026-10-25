Constitucionalista advierte que la fe de erratas no corrige La Ley de Facultades

La fe de erratas publicada en El Peruano no es suficiente para corregir la ley que delega facultades legislativas al Gobierno, advirtió el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega, porque la autógrafa debe llevar las firmas de ambos presidentes de cámara.

La autógrafa llegó al Ejecutivo con las firmas del presidente del Senado, Miguel Torres, y del vicepresidente, Alejandro Muñante, cuando debió llevar las del presidente del Congreso y del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, según explicó el abogado.

Rospigliosi sostuvo que «seguimos bandazo tras bandazo» y que el error continúa, porque quien aprueba las leyes es el Congreso de la República, que tiene dos cámaras, Diputados y Senadores, y la autógrafa debe reflejarlo en sus firmas.

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Una tercera mesa directiva y fallas en cadena

Rospigliosi explicó que, como en los parlamentos bicamerales del mundo, existe una tercera mesa directiva, la del Congreso, presidida por el titular del Senado y con el de Diputados como segundo, y recordó que esta es la primera ley bicameral.

En la coyuntura actual, el abogado criticó que estos errores distraigan a la opinión pública de asuntos urgentes, como mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y reducir la inseguridad ciudadana, temas que interesan a los 35 millones de peruanos.

El abogado responsabilizó también al ministro de Justicia, asesor legal del presidente de la República, porque toda autógrafa que este firma lleva un informe suyo y del secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde pudo detectarse el error.

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Nueva corrección y presión política

La fe de erratas solo cambió el encabezado y mantiene las firmas incorrectas, por lo que Rospigliosi plantea rehacer el documento con Torres como presidente del Congreso y con Reto, y remitirlo de nuevo a Palacio para promulgarlo en regla.

Rospigliosi consideró la primera fe de erratas «un paso adelante», pero pidió al presidente del Senado que no se comporte «de manera irreflexiva» y se asesore mejor, pues la confianza «es un vaso de cristal» que cuesta pegar cuando se rompe.

El abogado espera que en las próximas horas salga una segunda corrección, que cerraría el tema, y recordó que Anthony Rota, en Canadá, y Michael Martin, en el Reino Unido, dimitieron por pérdida de confianza, en casos parecidos.

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