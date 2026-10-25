Fernando García plantea derogar la Ley de Facultades Legislativas y aprobar una nueva

Los voceros de Diputados y Senadores buscarán una salida legal y constitucional, pues una fe de erratas no basta para corregir la norma promulgada con error

Carlos Roque
Carlos Roque 25/10/2026
Fernando García plantea derogar la Ley de Facultades Legislativas CPR

El diputado Fernando García propone derogar la ley de facultades legislativas por errores en su trámite, y los voceros de ambas cámaras se reunirán el martes

Foto: CPR

El diputado Fernando García, de Buen Gobierno, plantea que una salida es derogar la Ley de Facultades Legislativas y aprobar una nueva, tras el error de trámite del Senado, mientras los voceros de ambas cámaras se reunirán el martes.

Según García, el presidente del Senado, Miguel Torres, firmó la autógrafa y la envió para que la presidenta la promulgara, sin notar que el encabezado decía «El Senado de la República», cuando la ley corresponde al Congreso.

El diputado García cuestionó la firma del presidente del Senado, afirmó que «es un error grave que hay que corregirlo» y precisó que una fe de erratas no sirve, porque solo permite modificar la redacción del texto.

Una norma que solo se corrige con otra ley

Según García, la Cámara de Diputados debate y aprueba las normas, la de Senadores las ratifica, y es el Congreso de la República el que emite la ley, función que la Constitución delimita de forma expresa.

Con la norma ya promulgada, García sostuvo que el único camino consiste en derogarla y dictar otra, pues el procedimiento no debió darse, y rechazó criminalizar la política, ante la denuncia penal que un abogado presentó contra cinco autoridades.

El presidente de Diputados, Óscar Reto, de Buen Gobierno, remitió un oficio a Torres, en el que recuerda que el Congreso lo conforman también los diputados, y García asegura que Reto habría firmado de inmediato.

Sanciones y reunión entre cámaras

Los dos senadores de Buen Gobierno votaron con el oficialismo pese al acuerdo de abstención de la bancada, aunque ya había 31 votos, por lo que enfrentarán un proceso disciplinario, con sanciones desde una amonestación verbal hasta la separación de la bancada.

García admitió que el partido revisó sobre todo antecedentes de corrupción de funcionarios, y sobre el senador que fue candidato de Fuerza Popular en 2016, en Arequipa, reconoció que «crea suspicacia».

Los voceros de Diputados y Senadores se sentarán el martes en la mañana para hallar una solución legal y constitucional, y García pidió al Ejecutivo moderar el tono, mientras espera que el diálogo sea el primer paso para dejar la confrontación estéril.

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Carlos Roque

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