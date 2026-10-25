OMAPED de Puno alerta un recorte presupuestal y pide más recursos

La feria Emprendamos reunió a participantes de talleres gratuitos de tejido y repostería; la oficina gestionará más presupuesto para ampliar estos beneficios en Puno

Freed Guerra
Freed Guerra 25/10/2026
José Aldazábal Cáceres

OMAPED Puno alertó un recorte presupuestal de S/ 300 mil y pidió más recursos para personas con discapacidad, mientras 80 beneficiarios venden productos en feria

Foto: Pachamama Radio

El responsable de la OMAPED de Puno, José Aldazábal Cáceres, alertó sobre el recorte del presupuesto de 300 000 soles y pidió más recursos para personas con discapacidad, durante la feria «Emprendamos» realizada en el Parque de las Aguas.

La feria de tejido y repostería reunió durante dos días a cerca de 80 personas inscritas en la OMAPED, que comercializaron productos elaborados en talleres municipales gratuitos.

Aldazábal detalló que participaron usuarios de diversos talleres, entre ellos personas con discapacidad e integrantes de Hogar Protegido y Corazones Azules, quienes presentaron sus propias creaciones.

Talleres gratuitos y pedido de más presupuesto

El municipio provincial financia la materia prima y contrata maestras capacitadoras para los cursos gratuitos de tejido y panadería, con los que los beneficiarios elaboran prendas, postres y panes para la venta al público.

Pese a los recortes a nivel nacional, la comuna prioriza los talleres, y los interesados deben acudir a la oficina de OMAPED en Puno con su certificado de discapacidad y su carné de CONADIS.

La OMAPED anunció que buscará reuniones con las nuevas autoridades del gobierno municipal para gestionar un presupuesto mayor que permita ampliar estos beneficios a las poblaciones vulnerables.

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Freed Guerra

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