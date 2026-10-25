OMAPED de Puno alerta un recorte presupuestal y pide más recursos

El responsable de la OMAPED de Puno, José Aldazábal Cáceres, alertó sobre el recorte del presupuesto de 300 000 soles y pidió más recursos para personas con discapacidad, durante la feria «Emprendamos» realizada en el Parque de las Aguas.
La feria de tejido y repostería reunió durante dos días a cerca de 80 personas inscritas en la OMAPED, que comercializaron productos elaborados en talleres municipales gratuitos.
Aldazábal detalló que participaron usuarios de diversos talleres, entre ellos personas con discapacidad e integrantes de Hogar Protegido y Corazones Azules, quienes presentaron sus propias creaciones.
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Talleres gratuitos y pedido de más presupuesto
El municipio provincial financia la materia prima y contrata maestras capacitadoras para los cursos gratuitos de tejido y panadería, con los que los beneficiarios elaboran prendas, postres y panes para la venta al público.
Pese a los recortes a nivel nacional, la comuna prioriza los talleres, y los interesados deben acudir a la oficina de OMAPED en Puno con su certificado de discapacidad y su carné de CONADIS.
La OMAPED anunció que buscará reuniones con las nuevas autoridades del gobierno municipal para gestionar un presupuesto mayor que permita ampliar estos beneficios a las poblaciones vulnerables.
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