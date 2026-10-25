Juliaca: Siete delincuentes asaltan tienda de abarrotes en Maravillas

Siete delincuentes asaltaron una tienda de abarrotes en la avenida Maravillas, urbanización Naciones Unidas de Juliaca, y se llevaron 800 soles de las ventas del día, los ahorros de la familia e incluso la alcancía de los niños.
Según las cámaras de seguridad, un sujeto llegó caminando y tocó la puerta, y luego cinco delincuentes ingresaron al local y redujeron a la propietaria.
Los asaltantes mantuvieron maniatada a la propietaria durante más de 20 minutos, mientras recorrían la tienda y reunían el dinero de las ventas, los ahorros y la alcancía.
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Fuga en automóvil y pesquisa policial
Tras el robo, los asaltantes huyeron en un automóvil cuyo conductor los esperaba afuera, lo que eleva a siete el número de integrantes de la banda.
Las autoridades investigan el caso y revisan la presencia sospechosa de una mototaxi que habría rondado la zona minutos antes del asalto, según las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió en una zona residencial donde la familia se sentía aparentemente segura, hecho que cambió tras este robo.
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