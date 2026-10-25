Clases en la UANCV continuarán solo hasta 31 de diciembre 2026 en marco del cierre de esta casa superior de estudios

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) anunció que atenderá a sus egresados durante 2027 y 2028 para tramitar grados y títulos, en Juliaca, tras recibir una comunicación de SUNEDU el 13 de octubre; las clases concluirán el 31 de diciembre de 2026, según el comunicado institucional

El documento de la universidad señala que SUNEDU respondió mediante el Oficio N.° 05026-2026-SUNEDU-DS-DIRESU-UVE a una consulta sobre estudiantes con estudios de posgrado inconclusos; la respuesta descarta otra ampliación excepcional del cese, según la transcripción institucional

En su comunicado del 15 de octubre de 2026, el Rectorado de la UANCV sostuvo que continuará atendiendo trámites administrativos de egresados; además, afirmó que la universidad busca obtener el licenciamiento institucional, aunque todavía afronta una evaluación

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Como antecedente inmediato, la UANCV menciona el Oficio N.° 035-2025-SUNEDU-CD, referido al cese de actividades académicas; sin embargo, el comunicado no detalla las fechas de las anteriores prórrogas ni sus resultados específicos

En el plano social, la situación afecta especialmente a estudiantes con estudios inconclusos y egresados que necesitan grados o títulos; la universidad promete atenderlos, pero no precisa cuántas personas utilizarán esos servicios durante 2027 y 2028

Según el comunicado, la UANCV solicitó formalmente el licenciamiento el 14 de noviembre de 2025 y SUNEDU admitió la solicitud el 24 de diciembre; desde entonces, la institución permanece en proceso de evaluación, según el Rectorado

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La universidad afirma que recibió dos visitas en su sede central para diligencias probatorias y de verificación; sin embargo, el documento no identifica a los evaluadores ni detalla los resultados de esas visitas