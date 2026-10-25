Yunguyo lideró concurso regional Sikuris Zampoña de Oro 2026 con dos agrupaciones ganadoras

Dos agrupaciones de Yunguyo ganaron categorías del V Concurso Regional de Sikuris Zampoña de Oro 2026, en la región Puno, organizado por la Federación Regional Folclore y Cultura de Puno con 86.34 y 86.15 puntos en primaria y secundaria, respectivamente, dentro de la serie de un solo bombo.

La Zampoñada Querubines, de la IEP 71006 Centro Base, obtuvo el primer lugar en primaria, mientras Zampoñada Juventud Micaelina encabezó secundaria; ambas agrupaciones escolares superaron los 86 puntos, según los resultados proporcionados por la organización.

Los resultados ubicaron a Yunguyo entre los protagonistas del certamen regional; sin embargo, la información disponible no incluye declaraciones oficiales de los organizadores ni detalles sobre los criterios de evaluación y la premiación de las agrupaciones participantes.

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En primaria, Zampoñada Fray Martín de Porres, de Yunguyo, alcanzó el segundo puesto con 85.90 puntos, seguida de Sikuris Glorioso San Carlos de Puno, que registró 85.40 puntos en la clasificación.

En secundaria, Vientos Carolinos de la GUE San Carlos de Puno ocupó el segundo lugar con 84.42 puntos, mientras Sikuris Crameriano, también de Puno, quedó tercero con 83.78 puntos, de acuerdo con los resultados compartidos.

La competencia también destacó a Huancané en secundaria, dentro de la serie de varios bombos; el Centro de Expresión Cultural Sikuris de la I.E.S. Huatasani consiguió 85.92 puntos y encabezó esta modalidad.

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En la serie de varios bombos, Sentimiento Comercialino obtuvo el segundo lugar con 85.90 puntos, seguido de Sikuris Santa Rosa, ambos de Puno; la diferencia entre los tres primeros puestos fue de apenas 0.08 puntos.

Los puntajes muestran una competencia reñida entre las agrupaciones participantes, especialmente en la modalidad de varios bombos; no obstante, los datos disponibles no precisan premios económicos, costos de participación ni beneficios financieros para los conjuntos ganadores.

En el ámbito social y educativo, los resultados reconocen la participación de estudiantes y agrupaciones vinculadas con instituciones educativas de Yunguyo, Puno y Huancané; el certamen reunió expresiones musicales escolares, aunque no se proporcionaron cifras sobre participantes o asistentes.

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La información entregada identifica las categorías y modalidades del concurso, pero no incluye bases oficiales, reglamento de evaluación ni fechas exactas de realización; estos documentos permitirían comprobar los procedimientos y las condiciones aplicadas a cada agrupación.