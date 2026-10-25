MTC destraba carretera Checca–Mazocruz y abogado anticorrupción propone reactivar contrato para evitar otro concurso

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) destrabó el proyecto de la carretera Checca–Mazocruz, en la provincia de El Collao, región Puno. Según el abogado y director de la Defensoría Nacional Anticorrupción del Perú, Eduardo Herrera Velarde, Provías Nacional podría reactivar el contrato con el Consorcio Carretero Checca-Mazocruz sin necesidad de convocar un nuevo concurso.

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Herrera sostuvo que Provías Nacional podría tomar esa decisión en poco tiempo, debido a que el expediente técnico ya está saneado. Advirtió que convocar un tercer concurso obligaría a actualizarlo y podría prolongar la espera durante varios años.

«Plata no falta, el tema es la mala administración y la falta de voluntad política de la presidenta de Provías», afirmó el abogado, quien cuestionó la gestión del proyecto y la demora en encontrar una solución para retomar las obras.

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Una decisión de cinco minutos frente a años de espera

El primer concurso fue adjudicado al consorcio integrado por Superconcreto y grupo Pérgola, pero perdió la buena pro por incumplir los requisitos. Posteriormente, el Consorcio Carretero Checca-Mazocruz obtuvo la adjudicación; sin embargo, el proceso quedó paralizado por una medida cautelar arbitral, indicó.

Herrera advirtió que convocar un nuevo concurso retrasaría aún más la ejecución de la carretera. Mientras tanto, la población de El Collao continúa afrontando dificultades de conectividad, pese a que esta vía es importante para trasladar sus productos y facilitar el comercio con Chile.

Por su parte, el MTC, a través de Provías Nacional, considera que la carretera es estratégica para mejorar la conectividad en Puno. El proyecto busca facilitar el transporte de productos y fortalecer el intercambio comercial entre las localidades de la zona fronteriza.

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Un camino que depende de la voluntad política

La decisión está contenida en la Resolución Cautelar N.° 17, del 12 de octubre de 2026, que permitirá avanzar con las acciones administrativas necesarias para encaminar la contratación del saldo de obra, conforme al marco normativo vigente.

El abogado también cuestionó la falta de acciones del gobernador regional y de los alcaldes para exigir una solución. Asimismo, criticó la pasividad de la población frente a las promesas de las autoridades y sostuvo que esta situación «no es digna».

Durante el proceso, el MTC informó que coordinó con las autoridades y la población de El Collao, además de realizar inspecciones en la vía. La entidad señaló que continuará impulsando las acciones correspondientes para contribuir a la integración vial y al desarrollo de la región Puno.

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