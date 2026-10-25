Provincia de San Román celebra su centenario entre homenajes culturales y promesas inconclusas

Provincia de San Román conmemoró ayer sábado 24 de octubre sus 100 años de creación política, en Juliaca, con actividades culturales como danzas y actos oficiales, mientras la población mantiene expectativas por las obras y los servicios básicos que requiere la ciudad.

A las cuatro de la madrugada, la Plaza de Armas recibió el Gran Amanecer Calcetero con una tokoreada, actividad organizada para revalorar la pandilla puneña, declarada Patrimonio Cultural de la Nación; la iniciativa busca preservar esta tradición y transmitirla a las nuevas generaciones.

La Asociación de Instituciones Pandilleras de Juliaca, presidida por Claret Maraza Romero, convocó a sus 20 agrupaciones afiliadas, estudiantinas e instituciones locales; la celebración busca establecer un encuentro anual cada 24 de octubre para fortalecer la identidad juliaqueña.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La jornada central incluyó una misa a las ocho de la mañana en la iglesia matriz Santa Catalina, el izamiento del pabellón nacional a las nueve y una sesión solemne a las diez; las ceremonias reunieron a autoridades y población por el centenario provincial.

El 23 de octubre, la ciudad desarrolló un desfile cívico-militar con la participación del alcalde provincial, Óscar Cáceres Rodríguez, autoridades, instituciones y delegaciones; la actividad rindió homenaje a los 100 años de historia de San Román.

La noche anterior se realizó la serenata «X100PRE Juliaca», con presentaciones anunciadas de Grupo 5, Pelo D’Ambrosio, Clavito y su Chela, Águilas de América y otros artistas; la programación musical formó parte de las celebraciones del aniversario.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

En los días previos, una exposición reunió 100 publicaciones históricas de Juliaca, entre libros, monografías y biografías; la muestra buscó preservar la memoria colectiva y difundir el aporte de escritores e investigadores al conocimiento de la provincia.

Durante la sesión solemne, el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez destacó las obras en ejecución y la firma del contrato de la cuarta etapa del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado; el proyecto beneficiará a 217 urbanizaciones, según lo anunciado.

Las autoridades también anunciaron que impulsarán el drenaje pluvial y la planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, los dirigentes exigieron vigilancia sobre los plazos y la ejecución, para que los compromisos se traduzcan en servicios efectivos para la población.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El centenario destaca el papel de Juliaca como centro de actividad económica de la región Puno y como espacio de encuentro cultural; el aniversario también plantea el crecimiento urbano con servicios básicos adecuados para sus habitantes.

La firma del contrato del PIAA representa un avance administrativo tras más de 16 años de espera; no obstante, la población necesita conocer el cronograma, las metas y los mecanismos de supervisión, para evaluar el progreso real de las obras comprometidas.

Al cumplir 100 años de creación política, San Román celebra su historia mediante la música, la danza, la memoria escrita y los actos cívicos; el reto para sus autoridades será convertir los anuncios en resultados verificables, con infraestructura y mejores condiciones de vida para las familias juliaqueñas.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=