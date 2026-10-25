Grietas, erosión y cambios sin aprobación en mantenimiento de carretera de La Mar por S/8.7 millones

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 25/10/2026

La Contraloría General de la República identificó seis situaciones adversas en el mantenimiento de la carretera AY-101, en la provincia de La Mar, tras una inspección realizada entre el 29…

La Contraloría General de la República identificó seis situaciones adversas en el mantenimiento de la carretera AY-101, en la provincia de La Mar, tras una inspección realizada entre el 29 de setiembre y el 1 de octubre de 2026. Entre los hallazgos figuran grietas de hasta 12 centímetros de apertura, una fisura de aproximadamente 31 metros, erosión y deterioro prematuro de la calzada. También se detectó material granular que no cumpliría las especificaciones técnicas y cambios sin aprobación previa en el diseño de entrada de diez alcantarillas. 

El servicio fue contratado por S/8 millones 721 mil 616, con un plazo de 180 días calendario y fecha prevista de culminación para el 27 de diciembre de 2026. Las valorizaciones de julio y agosto suman S/2 millones 131 mil 174.40, equivalentes al 26.88% del contrato, sin representar el avance financiero total acumulado. La Contraloría comunicó las observaciones a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho para que adopte medidas preventivas y correctivas ante los posibles riesgos para la calidad, durabilidad y transitabilidad de la vía.

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