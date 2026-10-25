Emerson Nolasco, alcalde electo de Huancayo, va a juicio oral en 2028 por presunta corrupción

El alcalde electo de Huancayo, Emerson Nolasco Delgado, afrontará un juicio oral por presuntas irregularidades en una obra pública ejecutada cuando era gerente municipal de Huaribamba, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica. La audiencia comenzará el 19 de setiembre de 2028, cuando lleve más de un año y medio al frente de la Municipalidad Provincial de Huancayo. La Fiscalía pide seis años de prisión en su contra.
El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín programó la audiencia para las 9:00 a. m., en modalidad virtual. La resolución de citación a juicio fue emitida el 20 de octubre de 2026.
Por la obra de una piscigranja
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El proceso está relacionado con la obra «Creación de la Piscigranja para la Producción de Truchas en la Localidad de Santa Rosa», ejecutada en Huaribamba. El proyecto tenía un presupuesto total de S/ 322.192,48 y contemplaba dos etapas. La primera contó con S/ 153.383,22.
Según la acusación presentada el 24 de marzo de 2025, Nolasco habría concertado ilegalmente con Luis Guillermo Nieto Palomino, representante de la empresa Consultora PL’S S. C. R. L., para favorecerla con la contratación y los pagos de la obra.
Pagaron más de S/ 42
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La Fiscalía señala que el 21 de diciembre de 2018 se desembolsaron S/ 42.189,17 a favor de la contratista por la primera valorización, aunque los trabajos todavía no habían concluido.
Un peritaje realizado en marzo de 2022 estableció que la obra tenía un avance del 32,22 % y que quedaban pendientes trabajos valorizados en S/ 97.185,18, equivalentes al 67,78 %. Estos resultados, junto con informes y actas de inspección que registraron observaciones a la ejecución, forman parte de los elementos de la acusación.
Contratista también será juzgado
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Nieto Palomino también afrontará el juicio. La Fiscalía le atribuye una presunta participación como cómplice primario.
Para Nolasco, el Ministerio Público solicita en el requerimiento de acusación original seis años de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer el cargo público y 365 días-multa, equivalentes a S/ 2.828,75,. Ambos procesados afrontarán el juicio bajo comparecencia simple.
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