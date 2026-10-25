Emerson Nolasco, alcalde electo de Huancayo, va a juicio oral en 2028 por presunta corrupción

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 25/10/2026

El alcalde electo de Huancayo, Emerson Nolasco Delgado, afrontará un juicio oral por presuntas irregularidades en una obra pública ejecutada cuando era gerente municipal de Huaribamba, en la provincia de…

El alcalde electo de Huancayo, Emerson Nolasco Delgado, afrontará un juicio oral por presuntas irregularidades en una obra pública ejecutada cuando era gerente municipal de Huaribamba, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica. La audiencia comenzará el 19 de setiembre de 2028, cuando lleve más de un año y medio al frente de la Municipalidad Provincial de Huancayo. La Fiscalía pide seis años de prisión en su contra.

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín programó la audiencia para las 9:00 a. m., en modalidad virtual. La resolución de citación a juicio fue emitida el 20 de octubre de 2026.

Por la obra de una piscigranja

El proceso está relacionado con la obra «Creación de la Piscigranja para la Producción de Truchas en la Localidad de Santa Rosa», ejecutada en Huaribamba. El proyecto tenía un presupuesto total de S/ 322.192,48 y contemplaba dos etapas. La primera contó con S/ 153.383,22.

Según la acusación presentada el 24 de marzo de 2025, Nolasco habría concertado ilegalmente con Luis Guillermo Nieto Palomino, representante de la empresa Consultora PL’S S. C. R. L., para favorecerla con la contratación y los pagos de la obra.

Pagaron más de S/ 42

La Fiscalía señala que el 21 de diciembre de 2018 se desembolsaron S/ 42.189,17 a favor de la contratista por la primera valorización, aunque los trabajos todavía no habían concluido.

Un peritaje realizado en marzo de 2022 estableció que la obra tenía un avance del 32,22 % y que quedaban pendientes trabajos valorizados en S/ 97.185,18, equivalentes al 67,78 %. Estos resultados, junto con informes y actas de inspección que registraron observaciones a la ejecución, forman parte de los elementos de la acusación.

Contratista también será juzgado

Nieto Palomino también afrontará el juicio. La Fiscalía le atribuye una presunta participación como cómplice primario.

Para Nolasco, el Ministerio Público solicita en el requerimiento de acusación original seis años de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer el cargo público y 365 días-multa, equivalentes a S/ 2.828,75,. Ambos procesados afrontarán el juicio bajo comparecencia simple.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú

Recomendado

Juliaca: Siete delincuentes asaltan tienda de abarrotes en Maravillas Juliaca

Juliaca: Siete delincuentes asaltan tienda de abarrotes en Maravillas

Juliaca: Exceso de alcohol deja jóvenes inconscientes en serenata Juliaca

Juliaca: Exceso de alcohol deja jóvenes inconscientes en serenata

Clases en la UANCV continuarán solo hasta 31 de diciembre 2026 en marco del cierre de esta casa superior de estudios Juliaca

Clases en la UANCV continuarán solo hasta 31 de diciembre 2026 en marco del cierre de esta casa superior de estudios

Yunguyo lideró concurso regional Sikuris Zampoña de Oro 2026 con dos agrupaciones ganadoras Yunguyo

Yunguyo lideró concurso regional Sikuris Zampoña de Oro 2026 con dos agrupaciones ganadoras

MTC destraba carretera Checca–Mazocruz y abogado anticorrupción propone reactivar contrato para evitar otro concurso El Collao

MTC destraba carretera Checca–Mazocruz y abogado anticorrupción propone reactivar contrato para evitar otro concurso

Incendios en los Uros evidencian falta de prevención y ponen en riesgo el turismo en el Titicaca Puno

Incendios en los Uros evidencian falta de prevención y ponen en riesgo el turismo en el Titicaca

Provincia de San Román celebra su centenario entre homenajes culturales y promesas inconclusas San Román

Provincia de San Román celebra su centenario entre homenajes culturales y promesas inconclusas

Dataciones de radiocarbono revelan que el imperio inca surgió décadas antes de 1438 Ciencia

Dataciones de radiocarbono revelan que el imperio inca surgió décadas antes de 1438