Machu Picchu registra 1.3 millones de visitantes en lo que va del 2026 y aún no recupera sus cifras prepandemia

El gerente de Turismo de la Municipalidad de Machu Picchu, Saúl Caipani, señaló que en lo que va del 2026, hasta la fecha, Machu Picchu ha recibido aproximadamente 1.3 millones de visitantes, cifra que todavía se encuentra por debajo de los 1.8 millones que mencionó como referencia al hablar de los niveles previos a la pandemia. Al ser consultado sobre la recuperación del turismo, respondió: “Aún no”. Asimismo, destacó el movimiento turístico de las últimas semanas. “Estamos en una temporada de lo que son los amigos escolares, del tema de lo que son delegaciones. Fuera de esto, el tema de la apertura de los boletos que se han reingresado al mercado también ha hecho que haya un mayor flujo”, expresó. Caipani manifestó que una de las principales dificultades para atender la demanda turística continúa siendo la disponibilidad de transporte ferroviario, especialmente por la ruta de Hidroeléctrica, que considera una alternativa para facilitar la salida de visitantes. “Hidroeléctrica solamente tiene dos frecuencias. El compromiso con PeruRail es que haya mayor frecuencia. Un turista que sale o entra a Machu Picchu a partir de las 12 del mediodía y baja, ya no tiene la posibilidad de salir por Hidroeléctrica si no es caminando”, explicó. En ese sentido, consideró necesario ampliar las frecuencias para mejorar las alternativas de desplazamiento, particularmente para los turistas nacionales.

Machu Picchu registra 1.3 millones de visitantes en 2026

Por otro lado, el funcionario reconoció mejoras en el sistema de venta de boletos, aunque señaló que todavía existen problemas relacionados con las colas y la atención al público. “Había el compromiso de que los turistas no estén a la intemperie. Ellos tienen un espacio al interno que por lo menos pueden albergar unas 200 personas y que en los puntos de venta debe haber cinco ventanillas. Entonces solamente se están dando entre dos o tres. Tienen que mejorar esa parte”, sostuvo. Finalmente, se mostró a favor de avanzar hacia la digitalización de la venta de entradas, siempre que se implementen mecanismos para impedir que los bots acaparen temporalmente los espacios disponibles y afecten el acceso de los visitantes.

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