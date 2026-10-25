¡Jóvenes en las calles!: Protesta nacional en rechazo a Keiko Fujimori y a su gobierno (VIDEO)

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 25/10/2026

Diversas regiones del país mostraron imágenes de manifestaciones en rechazo al gobierno de Keiko Fujimori, exigiendo mayor atención ante la llegada del fenómeno de El Niño. Asimismo, medidas concretas para…

Diversas regiones del país mostraron imágenes de manifestaciones en rechazo al gobierno de Keiko Fujimori, exigiendo mayor atención ante la llegada del fenómeno de El Niño. Asimismo, medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana y la criminalidad en el páis.

Llamó la atención la masiva participación de jóvenes que salieron a las calles para protestar y expresar su descontento con la gestión del gobierno.Diversas otras preocupaciones se manifestaron en esta primera jornada, en lo que va del gobierno, re reclamos juveniles.

El video ¡JÓVENES A LAS CALLES!: MASIVA PROTESTA NACIONAL en rechazo a Keiko Fujimori y a su gobierno se publicó en YouTube en este enlace

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

 

Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú

Recomendado

Juliaca: Siete delincuentes asaltan tienda de abarrotes en Maravillas Juliaca

Juliaca: Siete delincuentes asaltan tienda de abarrotes en Maravillas

Juliaca: Exceso de alcohol deja jóvenes inconscientes en serenata Juliaca

Juliaca: Exceso de alcohol deja jóvenes inconscientes en serenata

Clases en la UANCV continuarán solo hasta 31 de diciembre 2026 en marco del cierre de esta casa superior de estudios Juliaca

Clases en la UANCV continuarán solo hasta 31 de diciembre 2026 en marco del cierre de esta casa superior de estudios

Yunguyo lideró concurso regional Sikuris Zampoña de Oro 2026 con dos agrupaciones ganadoras Yunguyo

Yunguyo lideró concurso regional Sikuris Zampoña de Oro 2026 con dos agrupaciones ganadoras

MTC destraba carretera Checca–Mazocruz y abogado anticorrupción propone reactivar contrato para evitar otro concurso El Collao

MTC destraba carretera Checca–Mazocruz y abogado anticorrupción propone reactivar contrato para evitar otro concurso

Incendios en los Uros evidencian falta de prevención y ponen en riesgo el turismo en el Titicaca Puno

Incendios en los Uros evidencian falta de prevención y ponen en riesgo el turismo en el Titicaca

Provincia de San Román celebra su centenario entre homenajes culturales y promesas inconclusas San Román

Provincia de San Román celebra su centenario entre homenajes culturales y promesas inconclusas

Dataciones de radiocarbono revelan que el imperio inca surgió décadas antes de 1438 Ciencia

Dataciones de radiocarbono revelan que el imperio inca surgió décadas antes de 1438