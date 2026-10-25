¡Jóvenes en las calles!: Protesta nacional en rechazo a Keiko Fujimori y a su gobierno (VIDEO)

Diversas regiones del país mostraron imágenes de manifestaciones en rechazo al gobierno de Keiko Fujimori, exigiendo mayor atención ante la llegada del fenómeno de El Niño. Asimismo, medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana y la criminalidad en el páis.
Llamó la atención la masiva participación de jóvenes que salieron a las calles para protestar y expresar su descontento con la gestión del gobierno.Diversas otras preocupaciones se manifestaron en esta primera jornada, en lo que va del gobierno, re reclamos juveniles.
El video ¡JÓVENES A LAS CALLES!: MASIVA PROTESTA NACIONAL en rechazo a Keiko Fujimori y a su gobierno se publicó en YouTube en este enlace
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Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho
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