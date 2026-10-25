Juliaca: Exceso de alcohol deja jóvenes inconscientes en serenata

La lluvia y las bajas temperaturas expusieron a los asistentes durante la madrugada, mientras varios fueron trasladados al hospital Carlos Monge Medrano para recibir atención médica

Freed Guerra
Freed Guerra 25/10/2026
Exceso de alcohol deja jóvenes inconscientes en serenata

Jóvenes quedaron inconscientes en la plaza Zarumilla de Juliaca tras la serenata por los 100 años de San Román; Serenazgo auxilió a afectados por hipotermia e intoxicación

Foto: Difusión

Varios jóvenes terminaron dormidos e inconscientes en la plaza Zarumilla de Juliaca tras la serenata por los 100 años de la provincia de San Román, expuestos a la lluvia y al frío.

Algunos jóvenes fueron auxiliados y trasladados al hospital Carlos Monge Medrano, debido a que presentaban signos de hipotermia e intoxicación alcohólica severa.

Mientras miles de personas disfrutaban de los artistas por el centenario, otros asistentes acabaron tendidos en las vías públicas durante la madrugada, entre botellas de licor, cerveza y basura.

Serenazgo auxilió a los afectados

El personal de Serenazgo Municipal recorrió las calles y auxilió a varios varones y damas con signos de hipotermia e intoxicación, y los llevó a Emergencia del hospital para que recibieran atención médica necesaria.

El consumo de alcohol habría influido en algunos casos, además de la lluvia que cayó durante la noche y las bajas temperaturas que soportó la ciudad.

La escena que dejó la serenata fue “deplorable” y reflejó la falta de control sobre el consumo excesivo de alcohol.

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Freed Guerra

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