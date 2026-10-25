Incendios en los Uros evidencian falta de prevención y ponen en riesgo el turismo en el Titicaca

Con clima seco, más calor y vientos, el riesgo de incendios crece, mientras Puno carece de estadísticas completas del COER para planificar la gestión del riesgo

Marlene Choque
Marlene Choque 25/10/2026
Incendios en los Uros evidencian falta de prevención

Un experto alertó que la quema de totorales por dos noches seguidas en los Uros, lago Titicaca, revela prevención insuficiente y amenaza el turismo de la zona

Foto: CPR

La quema de totorales durante dos noches consecutivas en las islas de los Uros, en el lago Titicaca, en Puno, evidencia que las acciones de prevención son insuficientes, advirtió el coordinador local ENANDES DZ13 del SENAMHI Puno, Ing. Claudio Ramos.

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Ramos explicó que la falta de lluvias y el clima seco generan mayor calor e insolación durante el día. Estas condiciones, sumadas a los vientos, favorecen la rápida propagación de los incendios.

“Debemos concluir que es insuficiente lo que estamos haciendo, porque solo advertimos de los peligros”, afirmó el especialista, al referirse a las alertas difundidas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Ley obliga a prevenir y el turismo está en riesgo

Ramos recordó que la Ley N.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establece el deber de las instituciones de trabajar en la prevención. Por ello, señaló que los planes operativos deben incluir acciones concretas para reducir los riesgos de incendios.

El fuego también amenaza la actividad turística en los Uros, donde los visitantes llegan para conocer el paisaje y el ecosistema, no para encontrar zonas cubiertas de ceniza. El ingreso cuesta 10 soles por persona, sin contar los gastos de transporte, alimentación y compra de artesanías.

Ante esta situación, Ramos indicó que conversó con los pobladores de los Uros y les propuso organizarse por sectores, designar vigilantes para proteger los totorales y coordinar acciones con el SERFOR. También ofreció brindar charlas para fortalecer la prevención de incendios.

Falta de datos y límites sin control

El especialista cuestionó la falta de información estadística actualizada en Puno. Señaló que se reportan 250 incendios y 29.000 hectáreas afectadas, pero no se cuenta con estadísticas que sustenten esas cifras. En contraste, indicó que Cusco registra 850 incendios y 13.000 hectáreas afectadas, con información detallada por provincia en su portal oficial.

“Las municipalidades no reportan los sucesos y necesitamos información actualizada para proyectos de gestión del riesgo y del PPR 068”, sostuvo Ramos. Por ello, pidió al COER mejorar el registro de los incendios y garantizar información confiable para planificar acciones de prevención.

Planteó ordenar los límites de las islas de los Uros ante el crecimiento de la población, que habría pasado de 300 a 1.000 familias, y la generación de aguas residuales de unas 5.000 personas. Asimismo, recordó que EMSAPUNO proyecta captar agua del río Willy.

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