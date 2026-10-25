Lula gana la reelección con 51,8 % y Flávio Bolsonaro pide anular el resultado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelegido el domingo con 51,8 % de los votos y casi 4,4 millones de ventaja sobre Flávio Bolsonaro, un resultado que alivia a los críticos de la influencia estadounidense en la región.
El tribunal electoral de Brasil anunció el resultado con el 100 % de los votos escrutados, tras una noche de caos en los centros de votación, luego de que la justicia ampliara dos horas la votación a pedido de ambos candidatos.
El candidato Flávio Bolsonaro se negó a reconocer su derrota la noche del domingo, calificó de «sin precedentes» la ampliación del horario, aunque él y Lula la pidieron, y solicitó anular las elecciones porque los resultados le parecen «imposibles de aceptar».
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Un giro histórico con impacto regional
Flávio Bolsonaro había superado a Lula por más de 2,2 millones de votos en la primera vuelta; es la primera vez desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que el segundo más votado en esa ronda gana la presidencia.
La victoria de Lula deja a México y Brasil, los dos países más poblados, con líderes de centroizquierda y mantiene a la mayor economía latinoamericana, de 2,6 billones de dólares, independiente de Estados Unidos pese a los aranceles de Trump.
El empresario bolsonarista Rodrigo Valentim, de 51 años, advirtió que otro gobierno de Lula dañará la economía, citando la reacción positiva de los mercados, y afirmó: «No entiendo cómo la gente puede votar por Lula; el país se está derrumbando».
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Críticas por la ampliación y el futuro de Lula
El juez del Supremo Cristiano Zanin ordenó, tres minutos antes del cierre, mantener abiertas las urnas dos horas a pedido de ambos candidatos: Lula por fallas de buses en São Paulo y Salvador, y Bolsonaro por lluvias en el sur.
El aliado de Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira, notó que Zanin, quien tomó la decisión, es el exabogado de Lula, y la medida retrasó dos horas el conteo de votos, sin que se sepa cuántos locales siguieron abiertos tras el cierre previsto.
El nuevo mandato de Lula, su cuarto no consecutivo, comenzará el 5 de enero de 2027, y sería probablemente su última victoria política, pues el líder, sindicalista en los años 70, será uno de los presidentes más longevos de América.
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