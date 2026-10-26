Viajar de Ayacucho a Lima puede tomar 12 horas por el deterioro de carretera Los Libertadores

El viaje entre Ayacucho y Lima se prolonga hasta aproximadamente 12 horas, según datos reportados por usuarios del transporte interprovincial, en medio de los cuestionamientos por el estado de la carretera Los Libertadores. Los pasajeros también afrontan tarifas que llegan a 170 soles en el terminal terrestre de Ayacucho.

Durante el recorrido, los buses registran una velocidad promedio reportada de 26 kilómetros por hora. Las demoras generan malestar entre quienes utilizan esta ruta por motivos laborales, familiares, comerciales o de salud, mientras exigen que las autoridades atiendan los tramos en mal estado. El problema no se limita al tiempo de viaje. Las tarifas varían según la empresa, el tipo de servicio y el asiento elegido, en una ruta clave para la conexión de Ayacucho con la costa y la capital. Aunque durante 2026 se anunciaron intervenciones para atender los sectores críticos, los reclamos por las condiciones de transitabilidad continúan. Los avances en el mantenimiento y las medidas adoptadas por las entidades responsables son parte de una discusión que sigue pendiente para los usuarios.

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