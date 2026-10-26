Pacientes renales denuncian deuda de EsSalud y riesgo de perder hemodiálisis en Juliaca

Pacientes de Azángaro, Ayaviri y Macusani exigen a EsSalud regularizar los pagos a la clínica tercerizada y garantizar la continuidad del tratamiento vital

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 26/10/2026
Pacientes renales denuncian deuda de EsSalud

Más de 120 pacientes renales alertan que una clínica suspendería la hemodiálisis por seis meses de deuda de EsSalud, poniendo en riesgo sus vidas

Foto: CPR

Más de 120 pacientes con insuficiencia renal denunciaron la posible suspensión de sus sesiones de hemodiálisis en una clínica tercerizada por EsSalud en Juliaca. Los afectados acudieron a las oficinas administrativas de EsSalud, ubicadas en la urbanización municipal La Capilla, para exigir una solución ante una presunta deuda acumulada de seis meses. Advirtieron que la interrupción del tratamiento puede poner en riesgo sus vidas.

Una de las pacientes manifestó que la clínica les comunicó que dejaría de atenderlos por la falta de pagos de EsSalud. Según indicó, la deuda se arrastraría desde hace seis meses, situación que afecta a quienes dependen de este procedimiento para eliminar las toxinas y el exceso de líquidos de su organismo. Sus riñones no cumplen adecuadamente esa función.

La paciente advirtió que no pueden prescindir de sus sesiones, ya que la acumulación de líquidos y sustancias tóxicas puede ocasionar complicaciones severas. Por ello, los manifestantes exigieron a los responsables de EsSalud solucionar el problema administrativo y garantizar que el tratamiento continúe sin interrupciones. La respuesta oficial aún no se produjo.

La situación también perjudica a pacientes que se trasladan desde distintas provincias de la región, entre ellas Azángaro, Ayaviri y Macusani, para recibir atención en Juliaca. Según la denunciante, más de 120 personas requieren este servicio, por lo que la suspensión de las sesiones genera preocupación entre quienes dependen de la hemodiálisis para mantener su salud.

Los pacientes cuestionaron la falta de pagos a la clínica tercerizada y pidieron una respuesta inmediata de la entidad para evitar que más personas se queden sin tratamiento. Hasta el momento, no se cuenta con una respuesta oficial de EsSalud sobre la presunta deuda ni sobre las medidas que adoptará para garantizar la continuidad de la atención.

La denuncia permanece abierta y los afectados aguardan una solución concreta. Las sesiones de hemodiálisis son un tratamiento vital para los pacientes renales, quienes advirtieron que cualquier interrupción representa un riesgo directo para su salud. EsSalud no se pronunció sobre el caso ni confirmó los plazos para regularizar los pagos a la clínica.

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