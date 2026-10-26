‘Jefazo, me han llegado maquinitas’: Los audios del policía investigado por vender celulares robados

«¡Jefazo! Jefazo, me han llegado maquinitas, así como te gusta, tengo un S10 PLUS». Con esas palabras, Juan Carlos Damián Otárola, alias ‘Marrón’, le habla al suboficial Luis Roberto Vilcahuamán Orellana, de 48 años, en una llamada interceptada el 4 de diciembre de 2025.

Vilcahuamán, conocido como ‘Jefazo’, fue detenido el jueves 22 de octubre durante el megaoperativo ‘Diómedes’. Pertenecía al Escuadrón de Emergencia de la Policía en Huancayo, pero al momento de su captura estaba de licencia y trabajaba en una empresa minera en Cerro de Pasco.

Según la investigación fiscal, habría recibido y comercializado celulares robados como parte de la banda ‘Los Intocables del Centro’.

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Las llamadas interceptadas son una de las principales pruebas en su contra, según la Fiscalía. El general PNP César Calero, jefe de la Región Policial Centro, explicó que la investigación duró dos años. En las conversaciones, el suboficial habla de celulares, precios y posibles compradores con Damián Otárola, alias ‘Marrón’ o ‘Marroncin’, a quien lo señalan como uno de los principales integrantes de la organización.

A Damián Otárola, la Fiscalía le atribuye funciones de robo y hurto de celulares, recepción de equipos y manipulación técnica.

Los audios, grabados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, registran conversaciones del policía con distintas personas. Hablan de equipos Samsung y Redmi, precios, teléfonos con «IMEI original» y citas para concretar entregas, incluso cerca de su trabajo.

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A Vilcahuamán también se le atribuye el presunto delito de receptación agravada por un Samsung A23 reportado como robado. Su IMEI habría quedado vinculado a una línea telefónica que se le atribuye.

Parte del dinero incautado durante el operativo. En total, las autoridades decomisaron S/250.000 en efectivo a los presuntos integrantes de la organización.

PARTE DE LAS LLAMADAS INTERCEPTADAS:

4 de noviembre de 2025, a las 10:57:26

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Marrón: Dime Jefazo

Luis: ¿Dón tas? Pa que me traigas, necesito un huaco

Marrón: Eh, toy acá en Andaluz, jefe

Luis: A qué hora vas

Marrón: Voy a bajar todavía en una hora, una horita será

Luis: (Inintelegible)

Marrón: Ah, una horita te llamo

Luis: Ya

Marrón: Chao

12 de noviembre de 2025, a las 13:37:26

Luis: Habla

Marrón: ¿Dónde estás jefazo?

Luis: En mi casa ¿Qué pasó?

Marrón: Paso, ¿No estás trabajando jefe hay día?

Luis: Voy a trabajar, pero más tarde, a las tres es mi servicio

Marrón: ¿A las tres? O jefazo, un gran servicio jefe, ¿tas con patrullero?

Luis: A ve, no, a las tres, no ¿por qué? ¿qué ha pasado?

Marrón: Este, no, esta explica mi carrito, este de mi camioneta

Luis: Ya

Marrón: Está acá abajo, está abajo en Huancán

Luis: Ya

Marrón: En Huancán pe, tú conoces mi casa en Huancán pe

Luis: Ya

Marrón: Solamente quiero este, es que mi problema ha sido con o sea con, con mi anterior pareja, ¿no?

Luis: Señora

Marrón: Ya, y ya, tengo este mis documentos, están ahí en el carro y su, y me lo han jalado con grúa de mi casa, de ahí de Chilca

Luis: Ya

Marrón: Me lo han jalao, me lo han jalado pa’ acá abajo, para, para, ¿cómo se llama? Para su casa, pal pasaje donde yo vivo

Luis: (Risas)

Marrón: Solamente quiero, solamente quiero o sea como de mi pareja sus cosas están ahí, sus documentos, documentos de mi hijo que están presentándose a la Policía allá en Lima, mi hijo va a viajar hoy en la noche

Luis: Ya

Marrón: Y solamente queremos ir. Solamente la señora (Inintelegible) solamente quiero que saque sus cosas nada más, sus cositas, sus documentos nada más porque ahí está, porque esa familia es bien problemática, que saque sus documentos y nada más, jefe, de la camioneta no nos interesa, solamente los documentos nomá (inintelegible) Servicio por es parte a las tres

Luis: Ah, te confirmó pe, porque a las tres voy a estar, voy a formar ahí a las tres

Marrón: Ya, tres y media te llamo, tres y media llamo

Luis: Ya, ya

Marrón: Ya jefazo, listo, listo

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Continúa el diálogo con ‘Marrón’ a las 15:26:19

Luis: Cholo

Marrón: Ya jefazo, ya me desocupé ¿por dónde? Me acerco o qué día va a venir, estoy acá en la posta de Chilca.

Luis: ¿Dónde estás ahorita?

Marrón: En la posta de Chilca

Luis: ¿La posta de Chilca?, ¿Dónde es Chilca?

Marrón: La posta pe, la posta, el mini hospital

Luis: A baja pe al Escuadrón pe, pa decirle a mi pata

Marrón: Ya, al Escuadrón, Escuadrón, ahí estoy en diez minutos, dile a tu pata ahí, toy yendo ya

30 de noviembre de 2025, a las 14:04:13

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Luis: ¿Habla Marrón, qué telenovelas?

Juan: Acá ta pe mi, y jefe me iba a, me tabas diciendo para el S22 Ultra, acá lo tengo guardao, esperando

Luis: ¿Está guardao?

Juan: Claro pe, no no le he vendido pe, tú me has dicho guárdalo, y no me has vuelto a…

Luis: ya pe, don ta pe, pa verlo

Juan: Estoy acá en mi casa, pue

Luis: ¿A qué hora sales? Voy a estar en mi chamba, me pasas la voz

Juan: Ya, ahorita voy a salir, jefe. Será pe, media horita, voa mete una lavadita y cuando toy en Próceres te llamo

Luis: Con calman nomá, porque voa a ser formar a la gente todavía, me, me, igual me timbras nomá...

Juan: Ya, ya, Jefazo, listo, listo, ya.

Comunicación relevante (15:20:00)

Juan: ¿Jefazo estás ahí ya?

Luis: ¿En dónde estás? ¿Por dónde fue?

Juan: Ya ahí vengo, ahí vengo, diez minutos, vengo a Próceres

Luis: Ya, ya, ya, me timbras

Juan: Ya, ya

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Comunicación relevante (15:29:45)

Luis: Habla

Juan: Toy en la esquina ya jefe, toy si carro

Luis: Ya

4 de diciembre de 2025, a las 08:57:27

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Luis: Oh Marrón, qué es de tu vida, ¿on tas?

Juan: ¡Jefazo! Jefazo Me han llegado maquinitas, así como te gusta, tengo un S10 PLUS

Luis: Ya

Juan: Tengo su código, todo, ¿Ya? Este, el detalle nada más, su glas nada más. IMEI original.

Luis: Ya cómo hacemos, dónde tas

Juan: ¿Bajo para … pa’ tu base?

Luis: Media horita bajas pe, voy a tratar de salir un rato

Juan: Ya en media horita, media horita, ya jefazo. Ya, me llamas cuándo esté por ahí.

Luis: ¿Vas a bajar, seguro no? Pu..a no por las huevas no hagas esperar

Juan: Sí, sí, sí, sí, sí, sí me llamas cuando estés por ahí

Luis: Ya te llamo, ya te llamo

Juan: Ya

17 de enero de 2026, a las 15:04:05

Rocío: Aló

Luis: Aló, dime

Rocío: Ya Luisito, cómo estamos amigo Luis.

Luis: Claro pe, para qué hora se va a necesitar … ¿Ahorita?

Rocío: ¿Qué equipo tienes amigo Luis ahorita?

Luis: Hay tengo solamente, tengo solamente uno IMEI original pe, tan jodiendo la clave ya

Rocío: ¿Qué equipito es, pero?

Luis: ¿Cuánto pagas pe, tu presupuesto? ¿Qué cosa quieres, un REDMI?

Rocío: Así exagerando ciento cincuenta, amigo Luis

Luis: Ah

Rocío: Exagerando ciento cincuenta

Luis: Ya por eso pe, qué; ¿Qué es, REDMI?

Rocío: ¿Qué me puedes ofrecer pe? Tú que puedes encontrar pe amigo Luis, uno bacán.

Luis: ¿De a ver, cuánto? Uno te digo más o menos como te digo, ¿qué quieres más o menos? ¿Qué modelo quieres?

Rocío: Uhm, uno más que nada que tenga ciento veintiocho de almacenamiento pe

Luis: Así como el REDMI

Rocío: Ajá

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21 de enero de 2026, a las 18:23:45

NN: Aló amigo, buenas

Luis: Si, dime

NN: Aló veci, buenas

Luis: Dime, dime, qué pasó

NN: Amigo, este se acuerda que le comprado su celular Honor Magic Cinco Lite

Luis: Dime, te escucho

NN: Este, amigo, su, le acabo de formatear y me pide el ID del Honor, o sea, la contraseña todo eso, ¿Puedo pasarme un favor?

Luis: ¿Del Mágic? ¿Cuál ahh?

NN: Ajá, del Honor, me pide la contraseña y el ID me pide, su contraseña

Luis: De ¿Cuál Mágic me está hablando eso?

NN: Su correo no ves del cuando lo has comprado, abajo tiene un patrón creo ustedes, les dan siempre la empresa

Luis: No me acuerdo, señor

NN: Eso lo debes de dar a mí, porque lo he formateado ahorita y me ha pedido la contraseña del mismo Honor pe

Luis: Ese no me acuerdo, señor

8 de febrero de 2026, a las 17:36:13

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Luis: Aló

NN: Amigo buenas, disculpa la molestia, le llamaba por su aviso su celularcito

Luis: Dígame, le escucho

NN: ¿Es IMEI original amigo, recibe normal Yape y todo?

Luis: Todo, todo, coincide con la tapa nomás

NN: ¿Si?

Luis: Sí, coincide con todo la tapa

NN: No, ya normal recibe Yape

Luis: Todo Yapes, todo las cuentas bancarias entran amigo

NN: Ya, y dónde su ubicación para poder verlo y comprarle

Luis: Yo acá vivo en Chilca, la avenida principal cuadra veintitrés

NN: ¿Dónde?

Luis: En Chilca, amigo, la avenida principal cuadra 23

NN: A qué altura

Luis: (Indica la dirección)

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