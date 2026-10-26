Llegada del Papa León XIV al Cusco generaría un movimiento económico de S/100 millones

El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Cusco, Mario Zárate, señaló que la posible visita del Papa León XIV a la ciudad imperial podría generar un movimiento económico de al menos 100 millones de soles, principalmente en actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, el transporte y la hotelería. “Imagínense, el séquito del Santo Padre es de más de 500 personas. Entonces, la movilización económica es enorme y esto hace que nuestra economía de la ciudad del Cusco sea incentivada”, manifestó. Asimismo, precisó que este movimiento comprendería diversos servicios: “Todas en su conjunto, desde las líneas aéreas, el motivo de los pasajes, estadías, hoteles, comida, transporte, todo eso suma”. Zárate explicó que, ante esta expectativa, se vienen realizando visitas a establecimientos hoteleros del centro histórico para conocer su preparación frente a una eventual llegada de visitantes. “Hay una expectativa que se está creando. En ese sentido, nosotros estamos visitando a los distintos hoteles que están ubicados en el centro de la ciudad, porque sabemos que, aunque sea de horas, van a llegar amigos de Chile, de otros departamentos, de Apurímac, Madre de Dios y Puno”, sostuvo.

Impacto de la llegada del Papa León XIV al Cusco

En ese sentido, el funcionario recomendó a los empresarios y emprendedores locales aprovechar responsablemente las oportunidades comerciales que podría generar la visita, y expresó su preocupación por los cobros excesivos que podrían realizar algunos prestadores de servicios informales, cuyas tarifas no están sujetas a controles establecidos. “Lo que se debe hacer es realizar un comercio con respeto de las leyes económicas, no podemos aprovecharnos”, expresó. Como ejemplo, cuestionó que un servicio de lustrado de zapatos, cuyo costo habitual es de dos soles, pueda llegar a cobrarse hasta veinte soles a los turistas en la Plaza de Armas. “Esas cosas tenemos que socializarlas, no aprovecharnos del turista, porque el turista también es una persona que se lleva esas experiencias negativas”, manifestó.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=