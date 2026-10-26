Arequipa: proyecto de agua potable y alcantarillado de PROFAM espera decisión de la MPA

El proyecto de agua y saneamiento para los sectores 1, 2 y 3 del asentamiento humano Asociación de Vivienda Propiedad Familiar Elmer Faucett (PROFAM), en el distrito de Yura, enfrenta cuestionamientos sobre su priorización. La obra, que demandaría una inversión de S/ 29.7 millones y beneficiaría a más de 1,400 familias, está pendiente de aprobación por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

El proyecto se origina en un expediente técnico que elaboró la Municipalidad Distrital de Yura durante la gestión anterior. En el papel, la obra aparece bien definida, con 1,326 conexiones domiciliarias de agua potable y 1,418 de alcantarillado, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) y un plazo de ejecución de 360 días calendario.

Pero quedó en suspenso luego de que, en la sesión de concejo del 16 de octubre, ocho regidores votaron en contra de la propuesta y solo seis la respaldaron. Dos días después, los vecinos del asentamiento humano salieron a marchar para exigir la aprobación de la obra que busca dotar de agua potable y alcantarillado a miles de familias. No obstante, la iniciativa continúa sin avanzar, ya que los regidores observaron el expediente técnico y solicitaron que su priorización vuelva a debatirse en una próxima sesión de concejo.

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PROFAM frente a la negativa de los regidores

Tras las observaciones de los regidores, los pobladores del asentamiento han defendido el expediente técnico y su viabilidad. En ese sentido, el presidente de PROFAM, James Castro, precisó que el proyecto se encuentra en la etapa de priorización y no en la de evaluación técnica, que correspondería a una etapa posterior. Por eso, solicitó a los regidores que la iniciativa continúe su curso.

Con el cambio de gestión municipal, la continuidad del proyecto podría verse comprometida. Castro advirtió que, si la priorización no se aprueba antes de que finalice la actual administración, la iniciativa tendría que reiniciar el proceso, lo que podría retrasar su ejecución entre uno y dos años.

La carencia de estos servicios básicos obliga a los vecinos a abastecerse de agua a través de piletas públicas y a emplear silos, algunos de los cuales se encontrarían colapsados. Así lo dio a conocer Rony Cosi Paredes, directivo de PROFAM, quien advirtió que algunos pobladores incluso tendrían que construir dos silos, lo que elevaría sus gastos. De igual modo, sostuvo que esta situación afectaría la salud de los niños y adultos mayores, quienes enferman por ser los más vulnerables.

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Sedapar afirma que es viable otorgar el servicio

Por su parte, Edward Chávez Llerena, gerente de Asesoría Jurídica de Sedapar, precisó que la entidad emitió tres documentos relacionados con la viabilidad del proyecto.

El primero fue el Oficio N.° 1009-2025/S-40000, del 18 de septiembre de 2025, que otorgó la conformidad al proyecto de habilitación urbana de agua potable y desagüe para los sectores 1, 2 y 3 de PROFAM. Luego, el Certificado de Factibilidad N.° 9379-26/S-40000, del 18 de marzo de 2026, confirmó la factibilidad de los servicios. Finalmente, mediante el Oficio N.° 419-2026/S-30000, del 3 de septiembre de 2026, la entidad precisó que, una vez concluida la obra, procederá a recibirla y asumirá su operación y mantenimiento.

«Acá, lamentablemente, los señores regidores no tienen la voluntad política. Hay voluntad legal, voluntad técnica; hay todos los elementos para poder ejecutar este proyecto», sostuvo Chávez. PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Certificado de Factibilidad N.° 9379-26/S-4000

Municipalidad de Yura respalda expediente técnico

Tras desestimarse la priorización, la Municipalidad Distrital de Yura emitió un comunicado. En él informó que, mediante el Oficio N.° 363-2026-MPA-GDU-SGEYP, del 10 de julio de 2026, la MPA comunicó que el expediente técnico de PROFAM fue evaluado y recibió opinión técnica favorable.

Además, la comuna sostuvo que estas evaluaciones deben ser consideradas y que cualquier observación adicional debe estar identificada y sustentada para determinar si constituye un impedimento para priorizar el proyecto.

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Finalmente, el gerente municipal de Yura, Vilca Gutiérrez, sostuvo que el expediente cuenta con las autorizaciones correspondientes y cumple con los procedimientos técnicos exigidos para la inversión pública. Mientras el debate suma nuevas posiciones, la decisión queda en manos de los regidores, quienes deberán determinar en la próxima sesión de concejo si el proyecto de PROFAM será priorizado y la situación sanitaria de miles de personas.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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