Alerta Electro Puno anuncia corte de fluido eléctrico para el domingo 18 de 12 horas

Electro Puno S.A.A. cortará el suministro eléctrico durante 12 horas, de 5:00 a. m. a 5:00 p. m. este domingo 18 de octubre, en la ciudad de Puno y anexos, por trabajos técnicos con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

Además, la interrupción, programada por la empresa, responde a las pruebas del sistema de protección del transformador de 5,5 MVA y al levantamiento de información técnica, actividades que forman parte de la ampliación de la subestación.

Según Electro Puno, “la interrupción está vinculada con la ejecución de trabajos técnicos relacionados con la ampliación de la SET Bellavista”, y el área técnica precisará las condiciones operativas y de seguridad.

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Zonas afectadas, impacto y proyecto de ampliación

Por otro lado, la suspensión comprende la ciudad de Puno y anexos, entre la avenida La Torre, la avenida Costanera, la avenida El Ejército y la vía de Evitamiento, además del centro poblado de Ichu en su totalidad.

Asimismo, se verán afectadas la zona céntrica, las avenidas Simón Bolívar, El Sol y Floral, los jirones Libertad y Lampa, y las vías de salida hacia Juliaca y Chucuito, entre las zonas afectadas.

Finalmente, el corte forma parte de la ampliación de la SET Bellavista, obra de S/ 21 344 696 con plazo de 13 meses, que busca reducir interrupciones y mejorar el servicio durante 20 años.