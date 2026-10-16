Juliaca: Instalaran luminarias en templo con un presupuesto de 138 mil soles

S/ 138 mil soles, destinará la Municipalidad Provincial de San Román para instalar luminarias en la iglesia matriz de Santa Catalina de Juliaca, como parte de los preparativos por el centenario de la provincia, los trabajos durarán 45 días y priorizan el frontis del templo para intentar tenerlo iluminado durante las celebraciones del aniversario.

La arquitecta, Paola Marcavillaca Quispe, residente de la Subgerencia de Mantenimiento de Obras, informó que el proyecto contempla la iluminación del atrio, los jardines exteriores, la cúpula, la torre del campanario y toda la fachada, con luminarias de tono cálido para mantener la armonía con las características del templo.

La intervención incluye la instalación de aproximadamente 35 luminarias en el piso, cuyos haces de luz resaltarán la fachada y la portada principal, además de la torre campanario, según explicó la responsable, quien precisó que la ejecución comenzó esta semana y tiene previsto culminar el próximo mes.

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Debido a que la iglesia está declarada patrimonio, la municipalidad coordinó con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno para obtener las autorizaciones correspondientes y garantizar el monitoreo de las labores, mientras los trabajadores avanzan con el cableado y priorizan la iluminación de la parte frontal para el aniversario provincial.

Marcavillaca Quispe indicó que algunos trabajos complementarios, como la instalación de pozos a tierra y la iluminación de los laterales, podrían concluir después de las celebraciones, mientras que el pago del consumo eléctrico estará a cargo de la parroquia, tras las coordinaciones realizadas con el párroco.