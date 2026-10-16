Juliaca: Vecinos de la urbanización Magisterial Taparachi exigen sanción para dirigentes que lucraron con área verde

Con pancartas en mano, vecinos de la urbanización Magisterial Taparachi de Juliaca realizaron un plantón frente al Poder Judicial para exigir transparencia en el proceso judicial relacionado con una medida cautelar presentada por la asociación, además de respuestas sobre la situación de los terrenos y las decisiones de su dirigencia.

Entre sus principales demandas, los manifestantes pidieron la renuncia del actual presidente de la asociación, a quien cuestionan, y la conformación de un nuevo comité que permita atender sus reclamos y esclarecer las decisiones tomadas sobre los lotes.

Otro de los pedidos fue la devolución del dinero por los terrenos vendidos, pues los vecinos exigen explicaciones sobre estas operaciones y respuestas claras acerca del destino de los recursos entregados por los asociados.

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Los vecinos también solicitaron que se esclarezca la presunta donación de terrenos al Colegio de Comercio 32, un asunto que forma parte de sus cuestionamientos y sobre el cual demandan transparencia durante el proceso judicial.

Con esta protesta en los exteriores del Poder Judicial, los residentes de Magisterial Taparachi buscan que sus reclamos sean atendidos y que se aclaren tanto la medida cautelar presentada por la asociación como las decisiones relacionadas con los terrenos, la dirigencia y el dinero de los lotes vendidos.