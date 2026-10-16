Fenómeno El Niño en Perú: experto exige evacuación preventiva urgente

Moreno cuestionó la limpieza de cauces y el refuerzo de defensas, y advirtió posibles efectos en la agricultura, pesca y salud. También propuso un ministerio especializado en gestión del riesgo

Freed Guerra
Freed Guerra 16/10/2026

El especialista Osvaldo Moreno alertó sobre posibles impactos del fenómeno El Niño y pidió evacuar zonas expuestas a huaicos. Sus afirmaciones sobre la intensidad requieren contraste oficial

Foto: Difusión

El especialista en gestión del riesgo de desastres Osvaldo Moreno lanzó una alerta: Perú enfrentará un fenómeno de gran intensidad y requiere evacuaciones preventivas hoy por el calentamiento del mar y el riesgo de huaicos.

Cifras que inquietan. Moreno sostuvo que la temperatura marina está entre cuatro y cinco grados sobre lo habitual, escenario que, según él, supera los episodios de 1982-1983 y 1997-1998, aunque sus afirmaciones deberán contrastarse con reportes oficiales.

Tiempo agotado para prevenir. Moreno cuestionó la preparación del país y afirmó: “No se han limpiado los cauces a tiempo, no hemos reforzado las defensas”. Por eso, pidió trasladar a las poblaciones expuestas a puntos seguros.

Respuesta limitada y riesgo hasta junio

Los recursos podrían no alcanzar. Con personal militar ya desplegado en Tumbes, Piura y Lambayeque, Moreno teme que las emergencias simultáneas superen la respuesta y que el fenómeno dure hasta junio, no “casi dos semanas” como en 2017.

El impacto excedería la lluvia. El experto mencionó posibles efectos en agricultura, pesca, precios y atención sanitaria, y recomendó guardar alimentos para varios meses. Sobre enfermedades dijo: “las que no nos hemos imaginado jamás”, sin precisar cuáles.

Mirar al 2050. Moreno propuso crear un Ministerio de Gestión del Riesgo de Desastres que unifique prevención, evaluación y respuesta, y cuestionó la capacidad de autoridades locales y regionales para ejecutar presupuestos. Concluyó: “Los desastres los ocasionamos nosotros”.

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