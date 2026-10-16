Bolivia y Chile inician nueva era con la visita histórica de Kast

Una visita rompe décadas de distancia. El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su par de Bolivia, Rodrigo Paz, acordaron el viernes en La Paz “dejar de darse la espalda” y firmaron acuerdos económicos y de seguridad.
Un gesto inédito marca el encuentro. Paz recibió a Kast con alfombra roja y honores militares, y soldados bolivianos cantaron el himno chileno. Es la primera visita de un mandatario chileno en 71 años a La Paz.
Los acuerdos abarcan comercio y minería. Tras la reunión, firmaron una declaración para “profundizar la relación bilateral”, tres pactos de cooperación económica y comercial y una alianza minera de apoyo técnico.
Comercio y seguridad en la frontera
El comercio pesa en la negociación. El pacto incluye “garantías de Chile” para el libre tránsito de mercaderías hacia puertos por donde Bolivia mueve el 70% de su comercio, y facilidades para convertir un oleoducto e importar crudo.
La seguridad une a ambos gobiernos. Chile y Bolivia pactaron una alianza contra el crimen organizado que trafica drogas, contrabando y automóviles en una frontera de 861 kilómetros y facilita la migración ilegal.
Las diferencias históricas persisten. Kast afirmó que “nada termina del todo y todo puede volver a empezar”, mientras Paz sostuvo que la reivindicación marítima “es irrenunciable” pero no debe ser un anclaje. Sin relaciones diplomáticas desde 1978.