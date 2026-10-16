Bolivia y Chile inician nueva era con la visita histórica de Kast

Los acuerdos incluyen conectividad digital, interconexión eléctrica y acciones contra el crimen organizado. Ambos mandatarios buscan fortalecer la relación bilateral sin resolver aún la disputa diplomática

Freed Guerra
Freed Guerra 16/10/2026

José Antonio Kast y Rodrigo Paz acordaron cooperación económica, minera y fronteriza durante una visita histórica a La Paz, la primera de un presidente chileno en 71 años

Foto: Difusión

Una visita rompe décadas de distancia. El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su par de Bolivia, Rodrigo Paz, acordaron el viernes en La Paz “dejar de darse la espalda” y firmaron acuerdos económicos y de seguridad.

Un gesto inédito marca el encuentro. Paz recibió a Kast con alfombra roja y honores militares, y soldados bolivianos cantaron el himno chileno. Es la primera visita de un mandatario chileno en 71 años a La Paz.

Los acuerdos abarcan comercio y minería. Tras la reunión, firmaron una declaración para “profundizar la relación bilateral”, tres pactos de cooperación económica y comercial y una alianza minera de apoyo técnico.

Comercio y seguridad en la frontera

El comercio pesa en la negociación. El pacto incluye “garantías de Chile” para el libre tránsito de mercaderías hacia puertos por donde Bolivia mueve el 70% de su comercio, y facilidades para convertir un oleoducto e importar crudo.

La seguridad une a ambos gobiernos. Chile y Bolivia pactaron una alianza contra el crimen organizado que trafica drogas, contrabando y automóviles en una frontera de 861 kilómetros y facilita la migración ilegal.

Las diferencias históricas persisten. Kast afirmó que “nada termina del todo y todo puede volver a empezar”, mientras Paz sostuvo que la reivindicación marítima “es irrenunciable” pero no debe ser un anclaje. Sin relaciones diplomáticas desde 1978.

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