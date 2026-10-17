Juliaca: Más de 83 instituciones educativas participaran de desfile por centenario

Aproximadamente 4583 instituciones educativas participarán en el desfile cívico escolar por los 100 años de la provincia de San Román, que se realizará este miércoles 21 de octubre, desde las 8:00 de la mañana, en la Plaza de Armas de Juliaca, donde las delegaciones competirán por los primeros lugares en sus respectivas categorías.

El especialista de la UGEL San Román, Pedro Quispe Cari, confirmó la participación de entre 82 y 83 colegios, además de siete u ocho redes educativas del nivel inicial, cuyos representantes también se sumarán a esta actividad por el centenario de la provincia.

Cada institución presentará una delegación de aproximadamente 56 a 57 estudiantes, aunque la cantidad variará según su organización, pues algunos colegios participarán con bandas de músicos, escoltas de las banderas nacional y de Juliaca, gallardetes y batallones escolares.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El desfile tendrá carácter competitivo y la Municipalidad Provincial de San Román prevé entregar estímulos a los tres primeros lugares de cada categoría, de acuerdo con las bases del certamen, informó Quispe Cari al explicar los preparativos de la actividad.

Inicialmente, el desfile estaba previsto en los exteriores de la UGEL San Román, pero las coordinaciones entre la dirección y la alcaldía determinaron cambiar el escenario a la Plaza de Armas de Juliaca, con un recorrido que comenzará a la altura del colegio Franciscano San Román y continuará hacia el centro comercial número.

Finalmente se exhorto a los padres de familia que ese día del desfile envíen a sus hijos temprano y desayunados, para evitar cualquier tipo de descompensación en los menores que ocasiones hacen colas para ingresar al desfile.