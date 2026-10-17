Obra vial de urbanización Florida y Tahuantinsuyo en Juliaca suma 46.79% de retraso y nueve irregularidades en Juliaca

El proyecto de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las urbanizaciones Florida y Tahuantinsuyo debía entregarse el 2 de octubre de 2026, pero presenta un retraso crítico del 46.79% y nueve situaciones irregulares, según el informe de control N° 037-2026-OCI/0465-SCC.

La obra se ejecuta con más de S/ 4 millones 354 mil 597.77 y un plazo de 180 días calendario, que no se llegó a cumplir. El informe, elaborado entre el 2 y el 9 de octubre de 2026, advirtió las nueve irregularidades.

El expediente técnico fue aprobado por Resolución Gerencial N° 033-2025-MPSR-J/GEIN. Los trabajos comenzaron el 21 de agosto de 2025 y se paralizaron el 1 de febrero de 2026. El saldo de obra se aprobó por S/ 3,561,128.68, con plazo de 135 días. El periodo del saldo abarcó del 21 de mayo al 2 de octubre de 2026.

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A agosto de 2026 el avance físico acumulado era de apenas 42.25%, equivalente a S/ 857,176.37, frente al 89.04% programado, es decir S/ 1,418,622.69. La brecha alcanzó el 46.79%. El plazo del saldo venció el 2 de octubre y la Municipalidad Provincial de San Román mantiene en trámite una ampliación de 28 días.

En el Jr. Los Rosales la subbase granular quedó expuesta al tráfico durante más de ocho meses y sufrió desglose y ahuellamientos profundos. En Jr. Machupichu, Jr. Antisuyo y Jr. Primavera, los buzones de desagüe estaban abiertos, cubiertos con listones sueltos o mallas, y había varillas de acero sin capuchones.

La residente no acreditó la experiencia exigida: la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL pide 730 días y su currículum solo sustentaba 122. Sus demás servicios correspondían a edificaciones escolares y proyectos agrícolas. El cuaderno de obra digital llegaba hasta el 31 de agosto y, al 5 de octubre, no se presentó la valorización de agosto.

Además, se hallaron rimeros de cemento de 12 y 14 bolsas en ambientes sin techo, pese al límite de 10 de la norma E.060. En Jr. Antisuyo, las cunetas tenían alturas libres de 15, 18, 19 y 22 centímetros, sin alineación uniforme respecto a la losa de 20 centímetros.