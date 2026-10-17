La unidad del pueblo y una evaluación rigurosa, claves para crear un nuevo distrito

El éxito en la creación de un nuevo distrito no depende solo de la voluntad política, sino de evaluar con rigor las potencialidades económicas, culturales y productivas de la zona, respaldadas siempre por la unidad inquebrantable del pueblo, dijo el primer alcalde de Villa El Salvador y actual presidente de la Escuela de Gestión Municipal, Michel Azcueta Gorostiza.

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Azcueta señaló que Villa El Salvador pasó de ser un arenal desértico a un distrito próspero, y que su experiencia puede servir como manual para que el centro poblado de Salcedo, en Puno, logre su propio distrito.

Advirtió que no hay que fiarse de la voluntad política de Lima ni del Congreso, que es el que aprueba al final, pues antes el consejo provincial debe dar su visto bueno en sesión, por lo que la relación con la provincia resulta clave.

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“¿Podrá sobrevivir como distrito? Hay que evaluar las potencialidades económicas, productivas, comerciales y culturales, y luego convencer a todos de que sí podemos”, afirmó el profesor al dirigirse a los vecinos del centro poblado de Salcedo.

Por ello, explicó, el expediente debe considerar territorio, población, recursos, fiestas, identidad religiosa y, sobre todo, la unidad de todos los sectores: desde los productivos y empresariales hasta los magisteriales, las mujeres y la Iglesia, concluyó aclarando que no busca dividir Puno.

San Salvador del caos territorial al distrito propio

Recordó que el desierto donde hoy se ubica Villa El Salvador fue entregado en 1971 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. En poco más de un mes llegaron casi 90,000 personas, en la mayor movilización urbana del Perú, y formaron una comunidad urbana autogestionaria con dirigentes de la reforma agraria. “Éramos un barrio marginal, pero con una identidad muy fuerte que se fortaleció año tras año, por su ímpetu y su altísimo nivel de participación”, rememoró el docente.

Con el retorno de la democracia, la comunidad descubrió que pertenecía a cuatro distritos: Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Lurín. Esta situación caótica motivó a los vecinos, desde 1983, a exigir en asamblea su propio distrito.

La asamblea eligió a Azcueta coordinador del comité pro distritalización, en el que participaron dirigentes vecinales, empresarios, profesores y hasta el párroco. Elaboraron el expediente con tanto entusiasmo que incluso pidieron el santuario de Pachacamac.

Hasta el entonces presidente de la República, Fernando Belaunde, les advirtió que estaban pidiendo demasiado. Azcueta cuenta esta anécdota para mostrar la ilusión colectiva que, hoy, se refleja en un parque industrial, el tren eléctrico, cuatro universidades y 60 mercados.